Ponta, la al doilea partid politic!

Oricât ar fi părut de greu de imaginat cu câteva luni în urmă, informația conform căreia Victor Ponta nu mai este membru PSD a fost confirmată acum chiar de deputatul de Gorj. Într-o postare pe contul său de Facebook, parlamentarul recunoaște că a fost exclus din partidul în care a activat mai bine de un deceniu și jumătate. Totul i se trage de la poziția pe care a avut-o în scandalul demiterii lui Sorin Grindeanu de la Palatul Victoria. Ponta, în loc să facă așa cum decisese conducerea partidului, s-a situat de partea premierului căruia îi plecaseră toți miniștrii din Guvern, acum deputatul trăgând ponoasele. “Nu am fost niciodată în alt partid cu excepția PSD / după 15 ani de activitate am fost exclus pentru că l-am apărat pe Sorin Grindeanu (care era în PSD din 1996) împotriva lui Liviu Dragnea (care a venit de la PD)!!! Acum sunt independent, dar cu siguranță din Septembrie voi face politică într-un partid nou (sub nicio formă în vreunul din cele aflate acum în Parlament)!”, a menționat Ponta. El a făcut precizarea respectivă, după ce a fost întrebat de către o simpatizantă de ce nu își face propriul partid politic. Răspunsul la întrebare a venit cât se poate de repede, în el nefiind precizat și partidul spre care se va îndrepta fostul premier. Cel mai probabil acesta este Pro România, o formațiune ale cărei baze au fost puse în această vară de Daniel Constantin, și el exclus din ALDE, deși a fost vicepremier în guvernul lui Grindeanu.