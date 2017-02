Ponta nu vrea la Ministerul Justiției

Deputatul Victor Ponta nu va reveni în fruntea Ministerului Justiției, chiar dacă în ultimele zile s-a discutat destul de intens despre o astfel de mutare care să îl readucă pe fostul premier în centrul atenției opiniei publice. Într-o postare făcută pe Facebook, acesta a negat categoric o eventuală revenire a sa pe postul lăsat liber de Florin Iordache, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu fiind printre fruntașii PSD care au dat de înțeles că o astfel de mutare ar fi posibilă în următoarele zile. În perioada în care a condus Guvernul, Ponta a asigurat de două ori interimatul la Ministerul Justiției.

„Am spus că nu mă mai interesează și nu mai răspund la toate prostiile și bârfele „din piață” / dar pentru că oameni serioși m-au întrebat azi trebuie să precizez: nu mi-a propus nimeni să fiu ministrul Justiției și nu îmi doresc absolut deloc așa ceva! Clar? (ultima dată când am fost ministru al Justiției am făcut numai greșeli! Altă întrebare?”, a menționat fostul premier pe contul său de Facebook, unde a precizat și că nu și-a dat votul de parlamentar pentru referendumul pe care intenționează să îl organizeze în perioada următoare președintele Klaus Iohannis.

„Mă bucur că nu sunt chiar singurul „nebun” care nu a votat și nu susține această poveste inutilă și grotească cu referendumuri ale Președintelui contra PSD! Dar sunt foarte îngrijorat pentru România – în timp ce singurele noastre subiecte sunt: dosare, cătușe, proteste, referendumuri nimeni nu mai dă doi bani pe: economie, fonduri europene, investiții, sănătate, educație, politică externă și regională!!! Și o să vedeți foarte curând care este prețul pe care îl plătim toți! Atâta plăcere sinucigașă nu am văzut la alt popor!”, a mai comentat Ponta.

Gelu Ionescu