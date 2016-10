Poștaș condamnat pentru delapidare

Un gorjean, care este angajat al Companiei Naționale Poșta Română, a primit o condamnare din partea instanțelor de judecată, fiind acuzat de delapidare. Gheorghe Drăgoi și-a recunoscut faptele în fața magistraților de la Judecătoria Târgu-Cărbunești și a primit o pedeapsă cu suspendare, el având posibilitatea să conteste sentința decisă împotriva lui, aceasta nefiind definitivă. “Contopeşte pedepsele aplicate, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare, la care adaugă un spor de 6 luni urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă, aceea de 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani”, a decis instanța.

Drăgoi trebuie să și despăgubească Poșta pentru banii pe care și i-a însușit, fiind obligat să presteze și muncă în folosul comunității. “Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Stoina, jud. Gorj, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. Admite acţiunea civilă a părţii civile şi obligă inculpatul la plata sumei de 8278,63 lei către partea civilă, cu dobânda legală aferentă, până la recuperarea integrală a debitului. Obligă inculpatul la plata sumei de 800 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare”, au mai decis judecătorii.

Gelu Ionescu