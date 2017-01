Potîrcă așteaptă legea grațierii

Discuțiile din ultimele zile despre posibilitatea grațierii unor pedepse pentru ca pușcăriile românești să aibă mai puține persoane în spațiile de cazare i-au dat noi speranțe de libertate și lui Constantin Ninel Potîrcă. Fostul prezidențiabil se află de peste trei ani în Penitenciarul Craiova și a pledat mereu pentru reducerea perioadei de detenție și chiar pentru eliberarea celor condamnați în dosare în care erau acuzați de fapte pe care le consideră mai puțin grave. ”Obama” de Meteor are de executat 8 ani și jumătate pentru fapte de evaziune fiscală și dare de mită, iar modificările pe care Guvernul le-ar susține pentru a putea elibera deținuții din penitenciare nu îi sunt favorabile în totalitate acestuia.

Potîrcă spune că grațierea evaziunii fiscale ar fi în avantajul său, dar pedeapsa mare pe care o are de executat îl încurcă întrucât are mai mult de cinci ani, limită la care ar face vorbire modificările legislative ce au stârnit atâtea patimi politice în ultima vreme. Fostul candidat la Președinția României se declară un susținător al lui Liviu Dragnea și al partidului acestuia, în timp ce pe Klaus Iohannis nu îl vorbește deloc de bine, mai ales că președintele a fost de partea celor care au cerut în stradă blocarea modificărilor legislative. “Ca să creeze un confort minim în penitenciare ar trebui să plece măcar vreo 12.000 de oameni. Cred că se va atinge această țintă, chiar dacă au fost mitingurile prin țară. Propunerea e bună, trebuie susținută. Nu cred că e cazul să se ajungă la un război civil pentru așa ceva. Iohannis nu trebuia să meargă în piață pentru că le dă apă la moară celor de acolo. Ce să mai zic despre referendum? El dă în Guvernul care e ales corect. Mie întotdeauna mi-a plăcut de cei de la PSD pentru că au fost o forță, vin din structurile trecute, au pregătire, iar acum au alte idei cu care să remedieze răul care s-a făcut în ultimii ani în România”, spune Potîrcă.

Gelu Ionescu