Prima decizie luată în procesul șoferului care a ucis doi oameni pe trecerea de pietoni

Magistrații de la Judecătoria Târgu-Jiu au luat, miercuri, prima hotărâre în cazul bărbatului de 44 de ani, din orașul Rovinari, care a accidentat mortal doi târgujieni, soț și soție, chiar pe trecerea de pietoni. Marius Mărgineanu a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu, pentru ucidere din culpă. Evenimentul rutier a avut loc în luna ianuarie a anului 2017, în apropierea unui complex comercial din Vădeni. Târgujienii care împliniseră 59, respectiv 60 de ani, au murit după ce au fost spulberaţi de autoturismul BMW, pe trecerea de pietoni. Victimele se pregăteau să plece la ţară, într-o comună învecinată, pentru a organiza parastasul unei rude decedate în urmă cu un an. Instanța a decis ca inculpatul să rămână sub control judiciar în timpul procesului. ”Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar. Menţine măsura controlului judiciar. Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să se prezinte în faţa instanţei ori de câte ori este chemat; să nu depăşească limita teritorială a României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza; să nu conducă vehicule care necesită permis de conducere categoriile A-D. Cu drept de contestaţie”, au stabilit, miercuri, judecătorii.

Martor: ”Mi-a spus «am omorât doi oameni, care este treaba ta?»!”

Unul dintre martorii din această cauză a făcut declarații șocante. ”Martorul a precizat că s-a deplasat la conducătorul autoturismului marca BMW și l-a întrebat «ce ai făcut?», iar acesta pe un ton arogant i-a răspuns «am omorât doi oameni, care este treaba ta?»”, se precizează în rechizitoriu. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu au mai precizat că ”viteza de deplasare a autoturismului, în momentul intrării în impact cu victimele, a fost de circa 69-70 km/h, iar în fazele premergătoare accidentului (momentul apariției stării de pericol ce l-a determinat pe conducătorul auto să acționeze frâna de serviciu cu intensitate maximă) a fost de circa 94-97 km/h. ”Starea de pericol a fost creată de către conducătorul autovehiculului, inculpatul Mărgineanu Marius, care, din cauza faptului că a circulat cu o viteză mult mai mare decât viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care s-a produs accidentul, nu a putut opri autoturismul până în zona marcajului de trecere pentru pietoni, neacordând, astfel, prioritate de trecere victimelor angajate în traversarea drumului pe marcajul de trecere pentru pietoni și având drept consecință accidentarea mortală a acestora. (…) Din cele analizate rezultă că inculpatul putea evita producerea accidentului, dacă în fazele premergătoare producerii acestuia circula cu viteza maximă admisă de lege – 30 km/h pe sectorul de drum pe care s-a produs accidentul”, se mai precizează în rechizitoriu. Șoferul a susținut că nu a observat victimele, întrucât în apropierea trecerii de pietoni ar fi fost parcate mai multe autoturisme, iar cele două persoane au apărut ”brusc” dintre mașini.

Toți cei cinci copii ai victimelor s-au constituit părți civile în proces.

