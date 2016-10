Prinși la volan după ce au chefuit

Poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Gorj au depistat, miercuri, în trafic un tânăr de 25 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, în timp ce conducea un autoturism Opel pe raza localității, având o concentrație de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat. Târgujianul s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de o persoană aflată sub influența alcoolului. Acesta a recunoscut că se întorcea de la o petrecere. Tot miercuri, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Bumbeşti-Jiu au identificat în trafic un bărbat de 65 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, având o concentrație de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și acesta riscă să primească până la cinci ani de închisoare pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

Loredana Fîciu