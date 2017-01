Probleme cu apa la Mușetești

Mai multe localități din județ, în special în cele situate la poalele munților, au probleme în alimentarea cu apă potabilă la rețea a locuitorilor, cea mai gravă situație fiind înregistrată la Mușetești. Aici conducta care alimentează mai multe sate a înghețat complet încă de la începutul anului, înghețul producându-se în zona de munte, acolo unde țeava metalică a rămas la suprafață pe o distanță de peste un kilometru. Primarul Cosmin Băban spune că, săptămâna trecută, a încercat în zadar împreună cu vreo 20 de săteni să încălzească țeava respectivă folosind butelii și arzătoare pentru că a doua zi conducta era înghețată la loc. Vineri, el a fost nevoit să solicite pentru prima dată sprijin din partea pompierilor militari pentru alimentarea cu apă a unor fântâni din sat, acestea fiind acum singura sursă de alimentare sigură, care au mai rămas la dispoziția localnicilor.

Oamenii nu au renunțat la tradiționalele fântâni, unii dintre ei spunând doar că nu și-au mai instalat hidrofor în acestea pentru ca în situații ca și cea de acum să fie afectați de lipsa apei la rețea. “De băut nu e o problemă pentru că avem fântâna și apa e foarte bună. Ne-am reconstruit casa cu câțiva ani în urmă, dar la fântână nu am renunțat. Problema e că acum nu mai avem apă la boiler și, ca urmare, la bucătărie și la baie nu avem nici apă caldă și nici rece. O să ne descurcăm ca pe vremuri până vine dezghețul că altă variantă nu există”, spune o localnică. Probleme în alimentarea cu apă menajeră au fost în special la școala din localitate și la gospodăria unui fermier din satul Grui. Omul are vreo 40 de vaci în ferma sa și de vineri a rămas fără apă, cantitatea zilnică pe care o consumă animalele fiind una foarte mare. “Să nu zic două tone la zi, dar o tonă și jumătate se consumă. Aveam fântâna în curte, ca rezervă pentru asemenea situații și am și hidrofor în ea, dar în câteva zile s-a golit de nu a mai rămas nimic în ea. Norocul că acum au venit pompierii și au umplut-o la loc pentru că altfel era o problemă mare”, a spus Ion Stăncioi, în cursul acestei săptămâni el urmând să aibă probabil din nou nevoie de ajutorul pompierilor pentru a reaproviziona fântâna cu apă.

Gelu Ionescu