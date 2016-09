Profeția lui Ponta pentru Blaga s-a adeverit!

Ieșirea de pe scena politică a co-președintelui PNL, Vasile Blaga, în urma implicării sale într-o anchetă a DNA, a fost prezisă în urmă cu fix un an de zile de către deputatul Victor Ponta. Premier la vremea respectivă, acesta se confrunta cu o moțiune de cenzură a PNL, la dezbaterea în Parlament a moțiunii respective fostul prim-ministru având o intervenție în care i-a prezis lui Blaga ce îl va aștepta în viitor, “profeția” respectivă adeverindu-se acum.

“Momentul trist a fost reprezentat de domnul Blaga, din păcate, care a zis că dânsul m-a scos din politică. Cu tot respectul, am și eu un labrador acasă care mereu se crede tigru. Cei care m-au scos pe mine din politică, din păcate, cred că vă vor scoate și pe dumneavoastră și nu e corect nici pentru mine, nici pentru dumneavoastră. Să țineți minte acest lucru”, i-a spus Ponta lui Blaga pe 28 septembrie 2015. Un an mai târziu, liderul PNL a fost pus oficial sub acuzare de DNA pentru fapte de corupție, ceea ce l-a determinat să se retragă din viața publică și să renunțe inclusiv la candidatura pe care și-o pregătise pentru această toamnă, rămânând să își dovedească nevinovăția în fața instanțelor de judecată.

Gelu Ionescu