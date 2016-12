Proprietarul Rottweilerului care a atacat șase porci, amendat

Proprietarul câinelui, care a atacat porcii unui localnic din comuna Fărcășești, a primit o sancțiune în valoare de 500 de lei, pentru că nu a luat măsuri de prevenire a acestui incident. ”Din cercetările efectuate de polițiști la fața locului s-a constatat faptul că un câine periculos, din categoria a II-a, conform Ordonanței de urgenţă 55/2002, a atacat și vătămat porcii aflați în proprietarea apelantului, un bărbat de 52 de ani, din Fărcășești. Câinele respectiv este lăsat în grija unei femei de 83 de ani, care, de câteva zile, era internată în spital, iar proprietarul este plecat pentru o perioadă de la domiciliu. S-a dispus măsura sancționării proprietarului câinelui, cu o amendă în cuantum de 500 de lei”, a declarat pentru Gorjeanul, purtătorul de cuvânt al Poliției, Andrei Lazăr. Poliția a fost sesizată, luni, de un localnic în vârstă de 52 de ani, din satul Valea cu Apă, din comuna Fărcășești, după ce câinele vecinilor a sărit gardul și i-a atacat păsările și animalele pe care le avea în propria curte.

În total, șase porci, cinci din rasa Pietrain și unul vietnamez, au fost atacați de Rottweiler. Constantin Mihu susține că întreaga familie este în pericol, întrucât stăpânul patrupedului este plecat la muncă, iar câinele este lăsat în grija unei femei de 83 de ani. Acesta solicită banii pentru animalul care nu a mai putut fi salvat, dar și să fie legat câinele.

”Câinele este legat acum, dar vreau să fie luat de aici, pentru că ne-a terorizat. Mi-a atacat șase porci, prima dată mi-a mâncat găinile, a omorât un câine în mijlocul drumului, urmează să vină la oameni. Am fata care nu mai vrea să meargă afară, nici la toaletă, pentru că îi e frică să nu fie atacată. Este terorizată fata. A venit și Poliția, am dat declarații. Am evaluat pagubele. Proprietarii câinelui sunt nașii mei. A zis că vine și mă despăgubește. Ar fi vorba despre o mie de lei, dar eu nu am nevoie de bani. Îmi cumpără purceaua la greutatea care a fost, păsările pe care mi le-a mâncat cățeaua. Sunt nașii mei, suntem neamuri, dar trebuie să se facă dreptate. Desky e un câine foarte agresiv, nu a sărit numai la mine, trebuie să ia măsuri”, a precizat Constantin Mihu, proprietarul porcilor atacați de Rottweiler.

Potrivit Ordonanței de urgenţă 55/2002, articolul 12, constituie contravenție neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau detinătorul temporar al câinelui, dacă fapta s-a soldat cu rănirea sau cu uciderea unui animal domestic. În astfel de cazuri se aplică o amendă de la 100 la 500 de lei.

Loredana Fîciu