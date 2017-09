Regele Cioabă, eliberat după o noapte de arest

Cele 28 de percheziții efectuate, miercuri, de polițiștii din Mehedinți în opt judeţe, printre care s-a aflat și Gorjul, dar şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, cu prejudiciu de peste cinci milioane euro, s-au încheiat seara cu rețineri. Șase persoane, printre care s-a aflat și autointitulatul rege internațional al romilor, Dorin Cioabă, din Sibiu, au ajuns în arestul Poliției Mehedinți. La Târgu-Jiu, anchetatorii s-au oprit la locuințele unor persoane de etnie romă, din cartierul Meteor, însă după audieri, nicio persoană din Gorj nu a fost reținută. La Sibiu însă, vizată a fost și soția lui Dorin Cioabă, Sighișoara. Autointitulatul rege internațional al romilor a spus că femeia nu are nicio vină și că societatea administrată de aceasta ar fi luat marfă de la firmă din Strehaia. După o noapte de arest, toți cei șase reținuți au fost eliberați. Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, Cercel Fănică, aceștia au fost plasați sub control judiciar. ”Este o măsură corectă. Din arest nu se putea apăra, își va angaja un expert contabil și va demonstra că nu este vinovat. El nu are nicio calitate, decât aceea că este soțul patroanei. Eu mergeam spre Mehedinți în momentul în care m-a sunat și mi-a spus că este liber. Mă întorc la Sibiu”, a spus Daniel Cioabă, regele romilor din România.

În urma descinderilor din cele opt județe, anchetatorii au confiscat două autoturisme de lux și sume importante de bani.

”Două autoturisme de lux și suma de aproape 250.000 de euro în lei și valută au fost indisponibilizate de polițiștii din Mehedinți și ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, în urma celor 28 de percheziții efectuate astăzi, la persoane bănuite de fraude economice. De asemenea au fost instituite măsuri asiguratorii asupra unui imobil.

Activitățile s-au desfășurat în județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și în municipiul București.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 – 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste cinci milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor”, se precizează într-un comunicat de presă al IGPR.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.