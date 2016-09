Rețineri după minciuni la 112

Doi bărbați în vârstă de 22, respectiv 36 de ani, din Turceni, au fost reținuți, marți, pentru 24 de ore, pentru mai multe fapte comise pe 7 septembrie. Tânărul de 36 de ani a sunat la 112 și a anunțat că un vecin în vârstă de 22 de ani, s-a urcat la volanul autoturismului său, care era parcat în faţa locuinţei şi a plecat la plimbare, fără consimţământul acestuia. Anchetatorii au stabilit că reclamantul a mințit și că, de fapt, au călătorit împreună. La un moment dat, în apropierea unui magazin, proprietarul mașinii s-ar fi oprit să discute cu câteva fete, timp în care l-a rugat pe prietenul său să se plimbe cu mașini în zonă, deși știa că nu are carnet de șofer.

”Din primele cercetări efectuate de poliţişti la faţa locului a reieşit faptul că bărbatul de 36 de ani, ar fi condus autoturismul pe DJ 674 Turceni-Urdari, pe raza satului Gîrbovu, în maşină aflându-se şi prietenul său, de 22 de ani. Bărbatul ar fi efectuat o oprire pe traseu și i-a încredinţat autoturismul tânărului de 22 de ani, deşi cunoştea faptul că acesta nu deţine permis de conducere. La scurt timp, tânărul de 22 de ani, în timp ce se afla la volanul autoturismului, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei, răsturnându-se în afara părţii carosabile. Bărbatul, de 36 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, având o concentraţie de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat, fără a recunoaşte că a condus autoturismul proprietate personală sau că i l-ar fi încredinţat prietenului său, refuzând, totodată, prelevarea de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei”, a precizat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Proprietarul mașinii a fost reținut pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului, încredinţarea unui autoturism unei persoane care nu deţine permis de conducere şi inducerea în eroare a organelor judiciare. În arest a ajuns și amicul său, cercetat pentru conducerea unui autovehicul fără permis. După audieri însă, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu au dispus punerea celor doi suspecți sub control judiciar.

Loredana Fîciu