Suspectul din „Elodia II” nu are voie la … manifestări culturale!

Judecătorii au prelungit măsura controlului judiciar pentru Felix Dianu, individul din Târgu Cărbunești trimis în judecată de Parchetul General pentru că și-ar fi omorât cel mai bun prieten în urmă cu mai bine de șapte ani. Decizia a fost luată la primul termen din proces, în ședință de cameră preliminară, după ce procurorii au finalizat ancheta și l-au trimis pe Dianu în judecată. Prin măsura respectivă, inculpatul este obligat să fie permanent la dispoziția organelor judiciare, cum a fost și până acum, de altfel, numai că, de data aceasta, nu are voie să depășească limita administrativă a județului Gorj fără încuviințarea organelor judiciare. Judecătorii i-au interzis lui Dianu și să ia legătura cu rudele bărbatului omorât, precum și cu zeci de martori ce vor fi audiați în dosar. Magistrații au decis și ca inculpatului să îi fie interzis să participe la orice manifestări culturale ori artistice în perioada în care se află sub control judiciar ori la alte adunări publice. De asemenea, nu are voie să poarte sau să folosească arme, nerespectarea uneia din aceste măsuri putând să îl readucă în spatele gratiilor.

Felix Dianu e acuzat de procurori că în februarie 2010 l-ar fi omorât pe Daniel Nistor, de 40 de ani. Cei doi erau buni prieteni până când inculpatul a început să aibă o relație cu fosta nevastă a celui pe care l-a omorât, cadavrul lui Nistor nefiind descoperit vreodată. Tocmai de aceea, dosarul seamănă izbitor cu cel al Elodiei Ghinescu, avocata ucisă de polițistul Cristian Cioacă, nici cadavrul acesteia nefiind descoperit vreodată. „Din probele administrate reiese că inculpatul este ultima persoană în prezența căreia a fost văzută victima, în viață sau în orice alt mod, mai precis în autoturismul lui Dianu Felix. Ulterior comiterii faptelor expuse anterior, inculpatul a efectuat manopere menite a induce în eroare apropiaţii victimei N.D., sugerând că aceasta ar fi în viaţă, în scopul întârzierii sesizării organelor de urmărire penală. La data de 22 februarie 2010, Poliţia orașului Târgu-Cărbuneşti, judeţul Gorj, a fost sesizată de către fratele victimei N.D. cu privire la dispariția acesteia în împrejurări suspecte de pe raza oraşului Târgu-Cărbuneşti, unde domicilia. Pentru găsirea victimei au fost efectuate activităţi de căutare pe o perioadă de mai bine de 7 ani, iar dispariția sa a fost intens mediatizată, nefiind identificat însă nici un semn de viaţă autentic, oricât de neînsemnat. Menționăm că în cauză au fost efectuate investigaţii ample, menite a găsi victima, atât în cadrul procedurii dispariţiei, cât şi în cadrul procedurii urmăririi internaţionale şi în prezentul dosar penal. Victima a fost dată în urmărire internaţională, fiind căutată de reţeaua Interpol, care cuprinde forțele de poliție din peste 190 de state”, a comunicat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la finalizarea anchetei.

Gelu Ionescu