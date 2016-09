Tablou impresionant cu Brâncuși, din cuie și ață

Câțiva artiști din mai multe orașe ale țării au găsit o modalitate ingenioasă de a-l omagia pe Brâncuși, dar și de a încerca să îi convingă pe români că merită să doneze pentru “Cumințenia Pământului”. Aceștia au realizat un tablou înalt de 2 metri și lat de aproape un metru și jumătate cu chipul titanului din Hobița, lucrarea lor nefiind o pictură însă. Tinerii nu au folosit pensule și acuarele, ci ață și cuie, cuiele provenind de la românii pe care i-au convins să doneze măcar 10 lei în schimbul unui cui folosit în lucrarea lor. În total aceștia au utilizat peste 7000 de cuie, circa 1000 de persoane acceptând să plătească cei 10 lei, lucrarea fiind expusă, ieri, la prânz în Parcul Central, chiar la Poarta Sărutului, ocazie cu care a fost lansat și un videoclip în care este prezentată munca depusă pentru acest tablou.

“Sperăm ca românii să fie impresionați de grandoarea operei realizate de noi cu muncă multă și pasiune. A fost o provocare mare să o realizăm, dar credem că provocările vor urma și de acum înainte. Opera rezultată are o greutate semnificativă. Abia o putem muta două persoane. Chiar suntem curioși de reacția oamenilor când vor vedea opera și când vor vedea video-ul”, a spus unul dintre artiștii implicați în proiect. Rareș Mateescu este din Deva, iar ieri a ajuns la Târgu-Jiu, aici întâlnindu-se cu turiști din diverse colțuri ale țării veniți în vizită la operele lui Brâncuși. “Din Constanța am venit și am venit special pentru a vedea operele lui Brâncuși la Târgu-Jiu. Spre bucuria mea am însă parte de mai mult decât mă puteam aștepta. Am discutat cu cei care au făcut tabloul și sunt impresionat de munca lor. E ceva foarte, foarte frumos. Mă bucur că m-am nimerit aici chiar la prezentarea lui”, a spus Paul Verdeș, un turist venit tocmai de la malul mării pe malul Jiului.

Un alt artist care a lucrat la proiectul respectiv a fost Andrei Mimiș. Acesta i-a încurajat pe trecători sau pe turiști să își facă fotografii cu tabloul expus la Poarta Sărutului explicându-le ce reprezintă o astfel de poză. “Nu e doar un selfie. Aici sunt cuie pentru care 1000 de oameni au donat câte 10 lei. E un selfie cu 1000 de oameni care însă nu se văd. Pentru mine a fost o onoare să lucrez la această operă, să apar în acest video care din punctul nostru de vedere este și mai inedit decât cel inițial. Veți observa că video-ul conține replici ale marelui artist, care puse împreună și alături de imaginile imortalizate cu noi lucrând, creează un efect unic și memorabil”, a spus Mimiș. Opera realizată de acesta și colegii săi va fi expusă în următoarele zile în mai multe orașe din țară, iar la sfârșitul lunii va fi scoasă la vânzare în cadrul unei licitații. Artiștii speră să strângă cât mai mulți bani pentru “Cumințenia Pământului”, în caz contrar fondurile urmând să fie folosite pentru montarea în parcurile cu operele lui Brâncuși din oraș a unor panouri care să includă informații despre viața marelui artist.

Gelu Ionescu