Tone de gunoaie în pădurea de la Drăgoieni

Distracția de 1 Mai din pădurea de la Drăgoieni a strâns și anul acesta mii de petrecăreți dornici de mici și bere, în ciuda vremii ploioase de luni. În urma celor care au fost acolo și s-au bucurat de clipele de relaxare au rămas însă mormane de gunoi, la fel ca în fiecare an. Oamenii au lăsat pe jos paharele, farfuriile de plastic ori diverse alte ambalaje din plastic, sticlă și hârtie, angajații de la Edilitara și cei de la Polaris fiind cei care în prima parte a zilei de ieri au muncit din greu pentru ca locul de picnic să rămână la fel de curat cum era în urmă cu câteva zile.

“Am venit de la 7.00 de dimineață suntem toți aici și facem curățenie. Mă doare burta, am făcut febră musculară de la câte aplecări am făcut de când am venit și până acum. Păi vă dați seama că am adunat la pahare și sticle de pe jos pentru tot neamul meu. Dar asta ne e treaba, facem curățenie că de asta suntem aici”, a spus unul dintre muncitorii care lucrau la salubrizarea zonei. Spre prânz lucrurile deja se schimbaseră, iar zăvoiul de la marginea orașului era din nou verde, cele câteva tone de gunoaie lăsate la întâmplare prin pădure și pe iarbă fiind strânse și duse la depozitul ecologic din zona Bârsești.

Gelu Ionescu