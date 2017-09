Tractorist prins beat criță la volan

Un bărbat de 57 de ani, din comuna Săcelu, a ajuns, vineri, la Poliție, după ce a fost prins de polițiști circulând cu tractorul, pe raza localității, în stare avansată de ebrietate.

”La data de 9 septembrie, polițiști din cadrul Postului Poliţie Săcelu au identificat în trafic un bărbat de 57 de ani, din localitate, în timp ce conducea un tractor neînmatriculat pe raza comunei Săcelu, aflându-se în perioada de suspendare a dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice și având o concentrație de 1,31 mg /litru alcool pur în aerul expirat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat, de către o persoană care are suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice și care are o alcoolemie peste limita legală”, a precizat Andrei Lazăr, purtătorul de cuvânt al Poliției Gorj.

Șoferul riscă să stea până la cinci ani după gratii.