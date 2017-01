Ulmet rămâne judecător la Tribunalul Gorj cu derogare de la CSM

Consiliul Superior al Magistraturii(CSM) a aprobat în ultima şedinţă ca judecătorul Stelian Victor Ulmet de la Tribunalul Gorj să rămână magistrat în exerciţiu şi după împlinirea vârstei de pensionare. Ulmet, judecător în cadrul Secţiei Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, a primit astfel o derogare de la legea care trimite bărbaţii în pensie la împlinirea vârstei de 65 de ani. Judecătorul Ulmet va profesa astfel cu aprobarea CSM şi după împlinirea acestei onorabile vârste.

Judecătorul Ulmet a solicitat CSM, printr-o cerere scrisă, aprobarea de a rămâne în exerciţiul profesiei de magistrat la Tribunalul Gorj şi după împlinirea vârstei de 65 de ani. În şedinţa din 6 martie a.c., CSM a aprobat solicitarea judecătorului gorjean, dornic să nu intre la pensie, deşi în aceste condiţii Ulmet tot ar fi fost remunerat cu o pensie de lux de peste 10.000 de lei lunar. Mai precis, judecătorul nu a solicitat rămânerea la muncă pentru că nu i-ar fi ajuns banii, ci pentru că se consideră apt, chiar şi la vârsta de 65 de ani, de a împărţi dreptatea la Tribunalul Gorj.

Derogare un an de zile

CSM i-a aprobat cererea lui Ulmet, permiţându-i însă doar un an în activitate. Mai precis, judecătorul Ulmet are posibilitatea de a-şi exercita activitatea de magistrat, cu avizul CSM, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în perioada 19 mai 2014-19 mai 2015. Este posibil ca la finalul perioadei aprobate, Ulmet să poată solicita încă o prelungire a perioadei de rămânere în funcţie cu avizul CSM.

Anamaria Stoica