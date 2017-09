Un deputat crede că trebuie angajați oameni în exploatare la CE Oltenia

Într-o conferință de presă Ponta a vorbit și despre soarta bună pe care ar putea să o aibă Complexul Energetic Oltenia, după ce prețul de vânzare al energiei a devenit mai mult decât dublu.

El crede că profiturile din această perioadă ar trebui orientate spre investiții pentru ca, astfel, compania să aibă un viitor sigur. “CE Oltenia are acum un context extraordinar de bun, după ce prețurile la energie mai mult decât s-au dublat în acest an. E un moment în care ar trebui făcute investițiile necesare ca să fie siguri că 20 – 25 de ani de acum încolo pot produce în mod profitabil. Dacă banii de anul acesta se cheltuiesc toți, o să vină vremuri mai grele și nu o să ai din ce face investiții. Nu e în fiecare zi duminică. Anul acesta a crescut prețul de la 170 la 370. Se și importă și dacă CEO avea toate capacitățile funcționale ar fi putut să vândă mai mult. Acum, fiind acest context favorabil, e momentul pentru investiții. Trebuie angajați oameni în exploatare, că în birouri degeaba îi angajezi. Dacă se poate să scăpăm de vechea boală a CEO și a Gorjului, vine un partid, pleacă un alt partid și toate angajările se fac la partid, ar fi extraordinar”, a mai declarat Ponta.

Deputatul a vorbit și despre noul său partid, Pro România, despre care a dat asigurări că nu va avea în rândurile sale prea mulți membri ai PSD.

Ponta spune că nu dorește ca PPR să devină un mini-PSD și că nici nu se pune problema împărțirii unor funcții în noua formațiune politică până după alegerile din 2020, dând de înțeles că nici nu dorește o înscriere în partid a lui Ion Ciocea sau Ion Călinoiu, de exemplu.

“Nu am vorbit cu nimeni, deși sunt colegi care mă sună. Nu vrem să dăm jos Guvernul, am vrea doar să guverneze mai bine. Avem un pact între cei care am inițiat proiectul să nu primim funcții, să intrăm în alianțe, combinații, că părem neserioși. Ce funcții? Noi am mai pierdut niște funcții, dar nu mă simt trist. Fiecare e pe drumul lui, suntem prieteni, le urez succes. Dacă am face un mini PSD la Pro România de ce ne-ar mai vota lumea? Ar vota PSD-ul nu mini-PSD-ul. Nu o să semene. Iar lor le urez succes”, a spus Ponta despre foștii săi colegi Călinoiu și Ciocea.

Gelu Ionescu