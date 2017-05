Un șofer beat și cu permisul anulat a intrat cu mașina într-un cap de pod

Un bărbat de 40 de ani, din comuna Crasna, este cercetat pentru două infracțiuni, după ce sâmbătă, s-a oprit cu autoturismul într-un cap de pod. ”Polițiști din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Novaci au fost sesizați prin apelul 112 de un participant la trafic, despre faptul că pe DJ 665 – Crasna Deal, a avut loc un eveniment rutier. La fața locului s-au deplasat lucrători din cadrul Postului de Poliție Crasna, care au stabilit faptul că un bărbat de 40 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, din direcția Crasna către Mușetești, la o curbă spre stânga, a părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu un cap de pod. În urma impactului nu au rezultat victime, doar pagube materiale. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la Spitalul Orașului Novaci, pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei”, a declarat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al Poliției Gorj. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că bărbatul figurează cu permisul de conducere anulat din luna iunie 2016.

”În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui autoturism pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului și care are dreptul de a conduce anulat”, au anunțat anchetatorii.

Loredana Fîciu