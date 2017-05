Weber salută majorarea cu 30% a indemnizațiilor pentru aleși locali și județeni

Camera Deputaților a adoptat marți, 25 aprilie 2017, legea prin care indemnizațiile consilierilor locali și județeni, primarilor și viceprimarilor, președinților și vicepreședinților de consilii județene sunt majorate cu 30%.

“PSD este un partid care dorește o administrație publică eficientă, iar pentru asta era nevoie de o astfel de măsură. Nu este normal ca șeful unei instituții să fie mai prost plătit decât proprii angajați. Majorarea indemnizațiilor este un act de dreptate pentru aleșii locali, indiferent de culoarea politică”, a declarat deputatul Mihai Weber. Majorările se vor aplica începând cu luna aprilie, până când legea salarizării unitare va intra în vigoare. Președintele executiv al PSD Gorj, deputatul Mihai Weber, este de părere că “indiferent de culoarea politică, fiecare ales local are dreptul la o salarizare decentă, pentru că indiferent de localitate, fiecare ales are o mare responsabilitate, dar și o mare legitimitate acordată de votul cetățenilor”.

A.S.