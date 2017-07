Sisteme de rachete Patriot pentru apărarea României

Departamentul de Stat american si-a dat acordul pentru o posibila vanzarea catre Romania a sistemului de racheta defensiv Patriot, in valoare de 3.9 miliarde de dolari, conform unei declaratii a Pentagonului, citata de Reuters.

Primii contractori vor Raytheon Co si Lockheed Martin Corp, noteaza agentia de cooperare pe probleme de securitate si aparare.

Pentru implementarea acestui acord va fi necesar ca aproximativ 30 de reprezentanti ai Guvernului SUA si 40 de reprezentanti ai contractorilor sa se deplaseze in Romania, pentru instalarea echipamentelor, verificarea sistemului, instruire si support tehnic si logistic.

„Aceasta vanzare va consolida obiectivele de politica externa si de securitate nationala ale SUA contribuind la imbunatatirea securitatii unui aliat NATO care a fost si continua sa fie o forta importanta pentru stabilitatea politica si progresul econonomic in Europa. Aceasta vanzare va veni in sprijinul nevoii Romaniei de a avea propriul sistem de autoaparare si va sustine obiectivele de aparare ale NATO”, mentioneaza Defense Security Cooperation Agency, potrivit news.ro.

Institutia precizeaza ca Romania va utiliza sistemul de rachete Patriot pentru a intari apararea propriul teritoriu si a preveni amenintarile regionale.

„Aceasta achizitie va creste capacitatile de aparare ale armatei Romaniei impotriva agresiunilor si va proteja aliatii NATO care adesea se antreneaza si opereaza pe teritoriul Romaniei. Romania nu ar trebui sa intampine dificultati in a integra acest sistem cu fortele sale armate”, noteaza agentia, dand asigurari ca nu va fi afectat echilibrul militar in regiune.

Notificarea cu privire la o posibila vanzare este solicitata prin lege si nu inseamna ca achizitia a fost finalizata.

Romania are in plan achizitionarea de rachete Patriot, a anuntat in aprilie seful Statului Major General, generalul Nicolae Ciuca, care a subliniat ca „sistemul Patriot se incadreaza in sistemul integrat multi-level de aparare antiaerieana a spatiului aerian al Romaniei”.

Patriot este un sistem de aparare avansat, de tip sol-aer, care poate fi folosit in cazul unui atac cu avioane ori cu rachete balistice si de croaziera.

Ministrul Apararii de la acel moment Gabriel Les a declarat, la randul sau, ca Patriot este una dintre solutiile pe care autoritatile romane la au in vedere, neexistand o decizie finala in acest sens.

„Patriot este una dintre posibilele solutii pe care le avem in vedere. Este un sistem foarte bun, un sistem incercat in lupta. Si un sistem care, din estimarile noastre actuale, are un pret echilibrat. As vrea sa specific de la bun inceput. Am discutat pana acum si vom discuta de aparare antiaeriana cu niste cerinte operationale care sa raspunda cerintelor categoriilor de forta. Nu avem inca, in acest moment, o decizie luata in acest sens. Toti spcialistii si tehnicienii din cadrul MApN vor fi cei care vor spune ca acest sistem sau alt sistem raspunde cerintelor operationale stabilite de catre categoriile de forta. La momentul in care vom avea o solutie, va promit ca o sa venim si o sa o anuntam public”, a afirmat Les.

La randul sau, ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, declara la inceputul lunii mai ca spera ca pana la sfarsitul anului SUA si Romania sa ajunga la intelegere privind achizitionarea de rachete Patriot.

„Speram ca pana la sfarsitul anului 2017 sa ajungem la o intelegere in privinta achizitiei de rachete Patriot de catre Romania. Este o veste buna”, a declarat Hans Klemm, potrivit news.ro.

Romania va cheltui peste 6 miliarde de dolari in urmatorii ani pentru noi sisteme de rachete de aparare antiaeriana, din care 4 miliarde pentru sapte baterii de rachete sol-aer cu bataie mare.

(Hotnews)