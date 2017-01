Concert de rang înalt pentru interpretul Valentin Sanfira

Un spectacol excepţional de muzică populară, ce va aduce laolaltă o bună parte din crema muzicii populare româneşti, se va desfăşura la sfârşitul acestei săptămâni, în Bucureşti, la Sala Radio.

2017 a început cum nu se poate mai bine pentru îndrăgitul solist de muzică populară, Valentin Sanfira, membru al Ansamblului Folcloric Profesionist “Doina Gorjului”.

Acesta are parte de succes atât în emisiunile televizate de pe posturile naţionale, cât şi în muzica ce l-a consacrat şi l-a făcut iubit de un public atât de numeros. Sanfira va susţine la finele acestei săptămâni un concert de excepţie la Sala Radio din Bucureşti, eveniment pentru care biletele puse la dispoziţia publicului au fost epuizate încă de la finele săptămânii trecute. Sub denumirea “Când două inimi se unesc”, care a dat şi numele celui mai recent album al său, evenimentul dedicat lui Valentin Sanfira va debuta duminică, 22 ianuarie 2017, de la orele 17.00. Alături de tânărul interpret, pe scenă vor mai urca nume sonore ale folclorului românesc precum: Mioara Velicu, Petrică Mîţu Stoian, Victoriţa Lăcătuşu, Ion Ghiţulescu, Steliana Sima, Ion Paladi, Maria Loga, Cristian Pomohaci, Niculina Stoican, Maria Băndoiu, Stana Stepănescu, Bogdan Cioranu, Nicu Mâţă, Alexandra Bleaje. Prezentatorul evenimentului va fi Georgel Nucă.

Valentin Sanfira a anunţat excepţionalul concert pe pagina sa de Facebook încă de la începutul acestei luni.

“Au trecut aşa de repede deja 10 ani de când am urcat pe scenă şi îmi îndrept privirea spre cer să spun cu tot sufletul: Mulţumesc Doamne! Mulţumesc minunatei echipe de la Sala Radio – Violeta Ianculescu, Anca Negoescu, Teodor Isaru şi, nu în ultimul rând, maestrului Adrian Grigoraş împreună cu minunata Orchestră Radio! Am un nume astăzi în muzica populară datorită Măriei Sale Publicul şi oamenilor de cultură ce m-au făcut cunoscut!

Sunt onorat să fiu celebrat într-un asemenea spectacol cu mari artişti ai folclorului românesc! Vă aştept cu emoţie şi bucurie! Dumnezeu să ne ajute!”, scria artistul, pe propria pagină de socializare, în data de 5 ianuarie 2017.

Izabella Molnar