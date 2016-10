Vezi cum arăta solistul Tavi Colen la doar 3 ani

Tavi Colen, fostul solist al trupei Talisman, se află în aceste zile la Târgu-Jiu, astfel că a profitat de această perioadă pentru a răscoli cutia cu fotografii vechi şi plină de amintiri. Acesta a postat, ieri, pe contul său de Facebook, o fotografie din copilărie, din vremea când solistul avea doar 3 ani, însoţită de un comentariu: “Sunt acasă la Târgu-Jiu şi am dat peste cutia cu amintiri… Îmi amintesc când repetam Europe prin vie şi mama îmi spunea «eşti cel mai bun, eşti cel mai talentat solist!» … Mama s-a bucurat prea puţin de succesul meu că atât timp a mai avut… Mi-e dor de ea! Cu Ea, la 3 ani”. Fotografia sa i-a înduioşat pe fanii şi prietenii virtuali de pe Facebook ai artistului, astfel că Tavi Colen a primit numeroase comentarii: “În general, băieţii sunt legaţi de mame. Te felicit că, din când în când, îţi aduci aminte de dumneaei. Dumnezeu s-o aibă în pază şi să te supravegheze de unde este”, “Ai moştenit frumuseţea mamei tale şi ţi-au rămas amintiri frumoase”, “Fiţi sigur că acolo unde este acum este mândră de dvs.! Iar sufletul mamei este mereu lângă copilul ei”, “Frumoasă amintire! Dumnezeu s-o odihnească-n pace!”. Totodată, fotografia cu Tavi Colen, pe când acesta avea doar 3 ani, alături de mama sa, a adunat şi numeroase like-uri din partea prietenilor virtuali.

Amintim faptul că Tavi Colen, pe numele său din buletin Silviu Octavian Călugăru, s-a născut pe 9 octombrie 1967, la Târgu-Jiu. A urmat cursurile Şcolii de Muzică şi ale Şcolii Populare de Artă din oraşul natal al lui Brâncuşi.

Izabella Molnar