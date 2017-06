60 de paznici ai Mike Security Group de la Transelectrica Cluj, de trei luni fără salarii

“Nu am luat salariile pe jumătate din decembrie, iar din aprilie nu am mai văzut niciun leu”, susține un salariat care prestează la Transelectrica Cluj pentru Mike Security Group, societate care face pază și la Complexul Energetic Oltenia. 60 de salariați sunt afectați, jumătate întrerupând lucrul de săptămâna trecută. “Prestăm la 12 stații electrice ale Transelectrica Cluj și șefii nu ne mai răspund nici măcar la telefon. Avem contracte făcute aiurea cu munca plătită pe ore, dar chiar și așa nu am luat banii de trei luni”, a spus salariatul respectiv, contactând, ieri, telefonic Gorjeanul.

Numai în 2015, Transelectrica a semnat cu această firmă de pază un contract în valoare de 7,6 milioane de lei, fără TVA, pentru servicii de pază. Contractul a fost încheiat pe o perioadă de 36 de luni de la data atribuirii, firma urmând să asigure “servicii specializate de pază şi intervenţie la obiectivele Sucursalei de Transport Timişoara”. Potrivit anunţului, firma va presta “servicii de investigaţie şi de siguranţă, cu excepţia serviciilor de transport cu vehicule blindate”.