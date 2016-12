A fost semnat ordinul privind temele pentru acasă ale elevilor

Ministrul Educației a anunțat zilele trecute că a semnat ordinul ce reglementează rolul temei pentru acasă, precum și raționalizarea timpului necesar efectuării acesteia de către elevi.

Potrivit documentului, prin temele pentru acasă propuse se va urmări: obținerea de rezultate imediate în învățare (consolidare/aprofundare/extindere; aplicarea achizițiilor școlare în contexte noi de învățare, etc.), obținerea unor efecte pe termen lung în învățare (încurajarea învățării în timpul liber; construirea unei atitudini pozitive față de școală; motivația pentru a continua învățarea pe parcursul întregii vieți; dorința de a aplica achizițiile de învățare în viața cotidiană etc.), obținerea unor efecte în planul dezvoltării personale a elevilor (stimularea curiozității, a responsabilității, dezvoltarea abilității de a persevera în învățare; capacitatea de a-și organiza timpul; motivația, creșterea încrederii în sine, etc.) și consolidarea relației familie-școală (respectarea principiului egalității de șanse, creșterea încrederii familiei în școală etc.). Timpul necesar realizării temelor pentru acasă pentru un elev este de cel mult 2 ore, însumând toate disciplinele, în așa fel încât media zilnică a pregătirii elevului, în clasă și în afara ei, să se încadreze în 5-8 ore zilnic. ”Tema pentru acasă va fi stabilită diferențiat, în funcție de nivelul de pregătire a elevului, după cum urmează: tema obligatorie are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevii clasei; tema suplimentară, individuală și diferențiată, fără caracter permanent, pentru situații adecvate, precum activități de recuperare, activități pentru dezvoltare, pregătirea pentru concursuri etc., tema pentru acasă în scopul realizării unor lucrări ample/de sinteză (de exemplu: referate, proiecte) pentru o disciplină poate fi una pe semestru. La clasa pregătitoare nu se vor da teme pentru acasă, iar timpul alocat temei obligatorii pentru acasă la învățământul primar va fi de maximum 1 oră. Pentru celelalte niveluri de învățământ timpul alocat efectuării temei obligatorii va fi de maximum 2 ore”, se arată în document. În perioada vacanțelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din învățământul primar și gimnazial. Temele pentru acasă trebuie evaluate. Evaluarea temei pentru acasă se poate realiza frontal, prin discutarea în clasă a părților la care elevii au întâmpinat dificultăți sau printr-o testare a elevilor de aproximativ 10 minute numai din tema pentru acasă. Notarea temei pentru acasă nu este obligatorie. ”În stabilirea temelor pentru aasă se va evita apariția unor efecte negative, de tipul: pierderea interesului elevului față de învățare (din cauza cantității, dificultății sau monotoniei temelor etc.), oboseala fizică și emoțională, reducerea timpului liber destinat unor activități recreative (activități sportive, artistice, gospodărești, lectură etc.), adâncirea diferențelor dintre elevii performanți și cei aflați în dificultate etc.. Se interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă (cantitate mare de teme, exerciții repetitive), precum și solicitarea realizării unor activități de învățare care necesită o abordare sistematică în clasă și nu pentru a fi desfășurate individual, ca temă pentru acasă”, se mai precizează în document.

Roxana Lupu