Artiști italieni și români, într-o expoziție internațională dedicată lui Brâncuși

Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu” va găzdui în această după-amiază, începând cu ora 17.00, vernisajul unei impresionante expoziții internaționale, ce se dorește a fi un omagiu adus marelui sculptor Constantin Brâncuși. Expoziția reunește lucrări special create pentru această ocazie de către artiști italieni și români.

Expoziția este organizată de curatorul internațional dr. Pierluigi Luise, alături de Consiliul Județean Gorj și Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”. ”Această expoziție a putut fi organizată datorită Muzeului Județean Gorj și lui Paul Popescu pentru a onora un mare artist. Cred că toată lumea cunoaște artistul acesta, măreția și importanța a ceea ce a lăsat nu numai României, ci întregii lumi. Ca toți marii artiști, nu a fost un miliardar și nu cred că l-a interesat acest lucru. Întreaga sa viață a fost o continuă căutare interioară. Brâncuși era un minimalist și s-a întors înapoi în istorie pentru a începe și crea esențialitatea operei sale. (…) Arta sa nu este cunoscută numai în România, ci în toată lumea, inclusiv în Italia. (…) Când am aflat de la Paul Popescu că anul acesta se sărbătoresc 140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, în lumea mea mică am dorit să-i aduc un omagiu, într-un mod modest, acestui mare artist. Artiști importanți au acceptat, fără să se gândească și cu pasiune, să participe la acest eveniment. Am ales dintre marii artiști care mi-au propus să participe o serie de artiști care lucrează în moduri diverse. Un lucru important este că au ales să nu aducă opere pe care deja le aveau, ci să creeze opere special pentru a-l omagia pe Brâncuși. Titlul pe care i l-am dat acestei expoziții nu este altceva decât o frază a lui Brâncuși, care cuprinde întreaga sa filosofie”, a explicat Pierluigi Luise.

Sub motto-ul ”Arta nu face decât să înceapă continuu” (Constantin Brâncuși) expun artiștii: Ciro Palumbo, Paul Popescu, Vasile Soponariu, Florin Hutium, Luca Dall`Olio, Valter Martinoni, Giulio Cardona și Fabio Brandalise. ”Fiecare dintre noi, români sau italieni, în momentul când îți asumi participarea la o expoziție dedicată marelui deschizător de drumuri Constantin Brâncuși în mod firesc simți apăsarea pe umeri a unei mari responsabilități”, a declarat sculptorul Paul Popescu. Curatorul a dorit ca lucrările să fie prezentate în săli amenajate într-un mod nu tocmai obișnuit. ”Am mers cu Pierluigi în atelier, am ales câteva lucrări – trei lucrări mari și cinci de dimensiuni mai mici. Vor fi expuse într-o sală umplută cu frunze uscate pentru a crea un ambient mai special. În sala în care va expune Paul Popescu este un ambient mai antic”, a explicat pictorul Florin Hutium. Cei care doresc să admire operele semnate de cei opt artiști italieni și români sunt așteptați, în această după-amiază, la vernisajul expoziției. Aceasta va rămâne la Târgu-Jiu timp de o lună.

Roxana Lupu