Au început înscrierile la Festivalul Internațional de Poezie și Epigrame ”Romeo și Julieta la Mizil”

Autorii de poezie și epigrame se pot înscrie, până la data de 20 decembrie, la cea de-a X-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie și Epigrame ”Romeo și Julieta la Mizil”.

Vârsta minimă de participare este 14 ani, iar înscrierea se face fie pe www.romeojulietalamizil.ro sau prin poştă: prof. Laurenţiu Bădicioiu, Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, str. N. Bălcescu, nr.131, Mizil, Prahova, cod 105800, cu menţiunea: pentru „Romeo şi Julieta la Mizil”, ed. a X-a. Pentru fiecare dintre cele două secțiuni vor fi trimise câte patru creații. Tema impusă, ”Mizilul”, este doar la secţiunea ”Epigramă” şi doar pentru o singură epigramă. Celelalte trei epigrame au teme libere. Poeziile/epigramele trimise nu trebuie să fi fost publicate/postate până la anunțarea clasamentului. Un motto trebuie adăugat în fișa de înscriere pentru ca, numai ulterior jurizării, concurentul să poată fi identificat. Textele trebuie scrise obligatoriu cu Times New Roman, font 11, cu diacritice, fără alte sublinieri sau intervenţii. În caz contrar, organizatorii îşi rezervă dreptul de a elimina concurentul. Cei ce nu au internet trimit materialele prin poştă, cu motto pe plic. ”Oricine va înscrie un text ce nu-i aparţine (sau conţine părţi copiate) va fi descalificat.

Oricine va trimite un text/texte publicate/postate până la data afișării rezultatelor va fi descalificat. Oricine va trimite un text/texte cu care a participat la alte concursuri literare va fi descalificat. Organizatorii descalifică orice concurent a cărui creaţie are erori gramaticale, cuvinte vulgare. Organizatorii pot descalifica, fără preaviz, concurenţii care nu dau dovadă de bun-simţ, respect şi decenţă în comunicarea (prin orice mijloace) cu organizatorii, juriul etc.. Organizatorii îşi declină responsabilitatea când un terţ preia textele în vederea folosirii lor ulterioare. Organizatorii vor publica/posta ulterior textele participanţilor în antologia festivalului, pe site sau în alte materiale conexe festivalului fără a mai cere participanţilor acordul”, anunță organizatorii. La secțiunea ”Epigramă”, juriul va fi format din Corneliu Berbente (scriitor, vicepreședintele Clubului Umoriștilor Bucureșteni „Cincinat Pavelescu”), George Corbu (scriitor, preşedintele Uniunii Epigramiştilor din România), Ion Diviza (câștigătorul ediției a IX-a, Epigramă) și Mihai Morar (inspector de română), iar la secțiunea ”Poezie” din Cristian Marian Ionescu (inspector de română), Dumitru Sîrghie (câștigătorul ediției a IX-a, Poezie), George Stanca (scriitor, jurnalist) și Lucia Olaru Nenati (scriitor, jurnalist). Notele acordate de juriu sunt de la 1 la 10, nota cea mai mică şi cea mai mare nefiind luate în considerare la stabilirea mediei. În caz de egalitate, se apelează la criteriul cea mai mare notă dintre cele 4 acordate de juriu. Dacă egalitatea se menţine, se apelează la criteriul cea mai mare notă dintre cele mai mici note acordate. Dacă egalitatea persistă, se acordă acelaşi loc. În caz de egalitate, premiul financiar va fi împărţit în mod egal între concurenţii aflaţi la egalitate. Jurizarea are loc în perioada 2-23 ianuarie 2017, iar clasamentul va fi postat pe www.romeojulietalamizil.ro în intervalul 23-25 ianuarie 2017.

Premierea va avea loc în cursul zilei de 28 ianuarie 2017. În total, vor fi acordate premii în valoare de 4000 de lei. De asemenea, vor fi acordate premii speciale și diplome pentru elevii situați cel mai bine în clasamentul general.

Toți participanții vor primi diplome de participare, ca și profesorii îndrumători (unde este cazul). Antologia cu textele selectate de juriu va fi editată după premiere şi trimisă prin poştă doritorilor.

Roxana Lupu