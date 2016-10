Burse în Anglia pentru elevii de clasa a X-a

Elevii de clasa a X-a care vor să studieze pentru un an în Marea Britanie pot acum aplica pentru programul de burse HMC – Projects in Central and Eastern Europe, organizat de Junior Achievement (JA) România împreună cu Headmasters’ & Headmistresses’ Conference. Termenul-limită pentru trimiterea aplicaţiilor în limba engleză este 25 noiembrie.

Programul de burse HMC – Projects in Central and Eastern Europe oferă elevilor de liceu posibilitatea de a studia în anul școlar 2017 – 2018 într-o școală independentă din Marea Britanie. Bursa acoperă taxele şcolare, cazarea şi cheltuielile de masă. Elevii interesați de înscrierea la aceste burse trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate: să fie înscriși într-o formă de învățământ de nivel liceal, fiind în prezent (anul școlar curent – 2016-2017) în clasa a zecea; să nu ocupe, la momentul înscrierii, un loc într-o școală din Marea Britanie; venitul părinților (brut, combinat) pe anul 2016 să nu depășească echivalentul în lei a 30.000 lire; vârsta elevului trebuie să fie, la 1 septembrie 2017, între 16 ani și 17 ani și 6 luni – nu pot aplica decât elevii care, la data menționată, nu depășesc vârsta maximă admisă. Data nașterii aplicantului ar trebui să se încadreze între 1 martie 2000 și 1 septembrie 2001. Elevii pentru care venitul părinților depășește suma de 30.000 de lire în anul 2016 pot aplica pentru o bursă parțială, urmând aceeași procedură de înscriere. Tinerii interesați pot trimite formularul de aplicație (în etapa de preselecție) până la 25 noiembrie 2016, conform cu indicațiile de pe www.jaromania.org/elevi/pagini/bursele-hmc, iar ulterior cei mai buni elevi vor participa la un test de limba engleză și un interviu cu reprezentanții HMC. Programul de burse este organizat de Junior Achievement România împreună cu Headmasters’ & Headmistresses’ Conference (o asociație de școli independente din Marea Britanie) în 13 ţări din Europa Centrală şi de Est. Până în prezent, peste 67 de elevi români au obţinut o bursă de studiu, iar această experienţă i-a ajutat să îşi îmbunătăţească cunoştinţele de limba engleză şi să îşi dezvolte diverse abilităţi, dincolo de spaţiul academic, implicându-se în activităţi extracurriculare din diferite domenii (cultură, artă, sport). Perioada de studii petrecută în Marea Britanie este recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Mai multe detalii se pot obține accesând link-ul http://www.jaromania.org/elevi/pagini/bursele-hmc.

R.L.