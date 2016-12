Codul de etică pentru învățământul preuniversitar, lansat în dezbatere publică

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a lansat dezbaterea publică referitoare la Codul de etică pentru învățământul preuniversitar, pornind de la propunerea Consiliului Național de Etică din învățământul preuniversitar (CNE). Toți cei interesați sunt invitați să transmită propuneri de îmbunătățire a documentului redactat de CNE, în perioada 19 decembrie 2016 – 17 februarie 2017.

Sugestiile și propunerile pot fi trimise pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro. În paralel, vor fi organizate dezbateri la care vor fi invitați specialiști în etica aplicată și managementul eticii, reprezentanți ai elevilor, ai părinților, reprezentanți ai societății civile și, nu în ultimul rând, toți factorii de decizie interesați de elaborarea unui document robust și util. Calendarul acestor evenimente va fi anunțat în perioada imediat următoare. ”Consultarea publică are rolul de a ajuta la construirea unei infrastructuri etice în care să fie inclus atât codul propriu-zis, cât și instrumente şi mecanisme cât mai coerente de implementare a sa. De asemenea, intenția Ministerului Educației este ca acest cod de etică să fie un instrument intrainstituțional, adică un act normativ-cadru care să ofere posibilitatea unităților de învățământ de a adopta documente interne similare, în funcție de specificul fiecărei școli în parte. Prin urmare, considerăm că ar fi deosebit de utile puncte de vedere argumentate în ceea ce privește principiul libertății profesionale, atribuțiile comisiilor județene de etică, procedura de sesizare a acestor comisii, precum și sancțiunile ce ar putea fi aplicate în cazul constatării unor abateri de la prevederile codului de etică. Această dezbatere are ca scop și realizarea unei diagnoze morale a școlii românești care să detecteze comportamentele imorale nocive, sancționabile de viitorul cod. Toate propunerile avizate vor fi integrate în versiunea finală și consolidată a codului, aprobat ulterior prin ordin de ministru”, se arată într-un comunicat al MENCȘ. Acest cod de etică se dorește a funcționa ca ”un sistem de standarde de conduită care contribuie la coeziunea instituțională și a grupurilor de persoane implicate în activitatea educațională, prin formarea și menținerea unui climat bazat pe cooperare, echitate și competiție după reguli și proceduri corecte”.

Norme de conduită pentru profesori

În documentul respectiv se precizează că personalul didactic trebuie să își desfășoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori și principii: imparțialitate și obiectivitate, independență și libertate profesională, responsabilitate morală, socială și profesională, integritate morală și profesională, confidențialitate și respectul pentru sfera privată, primatul interesului public, respectarea și promovarea interesului superior al educabilului, respectarea legislației generale și a celei specifice domeniului, respectarea autonomiei personale, onestitate și corectitudine intelectuală, atitudine decentă și echilibrată, toleranță și încurajarea diversității, autoexigență în exercitarea profesiei, interes și responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creșterea calității activității didactice și a prestigiului unității/instituției de învățământ preuniversitar, precum și a specialității/domeniului în care își desfășoară activitatea, precum și implicare în democratizarea societății. În codul de etică sunt enumerate și normele de conduită pe care personalul didactic are obligația de a cunoaște, respecta și aplica în relațiile cu educabilii, cu părinții/tutorii legali și în relațiile profesionale colegiale. De exemplu, printre normele pe care personalul didactic trebuie să le respecte în relația cu elevii se numără: monitorizarea, semnalizarea și interzicerea agresiunilor verbale și/sau fizice și a tratamentelor umilitoare/degradante asupra educabililor, eliminarea oricăror activități care generează corupție (fraudarea examenelor, solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, în vederea beneficierii de către educabili de tratament preferențial ori sub amenințarea unor sancțiuni, de orice natură ar fi acestea), traficul de influență și favoritismul, dar și oferirea de meditații contra cost, cu proprii educabili, prin constrângere. Personalului didactic îi mai este interzis, în exercitarea activităţilor şcolare şi extraşcolare, să folosească dotările și baza materială din spațiile de învățământ în vederea obținerii de beneficii financiare personale directe sau indirecte, să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale, să organizeze activități care pot pune în pericol vădit siguranța și securitatea educabililor sau a altor persoane aflate în incinta unității/instituției de învățământ, să consume substanțe psihotrope, etnobotanice și/sau alcool, să încurajeze consumul de substanțe psihotrope, etnobotanice și alcool de către educabili, să organizeze pariuri și jocuri de noroc. Codul mai prevede că orice persoană implicată în mod direct sau indirect în activităţile din domeniul educaţional preuniversitar, care consideră, în mod întemeiat, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane din cadrul personalului didactic, are dreptul de a sesiza Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de etică.

Sesizările trebuie făcute în scris, pe adresa electronică sau fizică, a Comisiei de etică, potrivit proiectului. Sesizările pot fi individuale sau colective şi primesc un număr de înregistrare care se comunică persoanei/persoanelor care au făcut sesizarea. În termen de maxim 30 de zile Comisia de etică trebuie să dea un răspuns oficial, precizează Ministerul Educaţiei.

Roxana Lupu