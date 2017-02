Competiție de antreprenoriat pentru elevi

Junior Achievement (JA) România invită elevii și studenții din România să-și înscrie companiile pilot în competiția europeană JA Compania Anului, cea mai mare competiție de antreprenoriat pentru tineri din Europa. Data limită pentru înscrieri este 3 martie 2017.

Competiția europeană JA Compania Anului oferă contextul oportun pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial. Activitățile de tip learning by doing specifice programelor JA, împreună cu implicarea mediului de business local prin experți ce oferă consultanță, know-how și o viziune reală despre dinamica de business, sprijină tinerii întreprinzători să facă primii pași în antreprenoriat. Anul trecut, peste 100 de start-up-uri create de elevi și studenți s-au calificat în competiție în urma etapei de înscriere, unde au prezentat business summary-ul afacerii și un video pitch. În următoarea etapă a competiției, incubatorului educațional de afaceri JA BizzFactory, tinerii: au primit consultanță pentru pilotarea ideilor de afaceri, au realizat o cercetare de piață, au atras resurse necesare realizării companiei pilot, au dezvoltat o versiune de test sau prototipul produsului/serviciului oferit, au interacţionat cu piaţa reală (furnizori, distribuitori, parteneri) pentru a testa fezabilitatea și cu potențiali clienţi (de la testare produs/serviciu până la primele vânzări) și au realizat un plan de afaceri pe care l-au prezentat în fața unor potențiali investitori în cadrul finalei naționale a competiției. Echipele cu cea mai bună evoluție în incubatorul JA BizzFactory vor participa la Finala Națională JA Compania Anului 2017, care va avea loc pe 24 mai, în București. Câștigătorii vor primi: o bursă de participare la JA European Company of the Year 2017, din Bruxelles, Belgia, în iulie 2017, o bursă de participare la JA Europe Enterprise Challenge 2017, din Helsinki, Finlanda, în iunie 2017, Premiul Investiția Anului – în valoare de 5.000 USD și premii speciale pentru cel mai bun Plan de Afaceri și cel mai bun Produs/Serviciu. Elevii și studenții din toată țara se pot înscrie în competiția europeană JA Compania Anului până pe 3 martie 2017. Informații despre procesul de înscriere sunt disponibile pe http://start-business.ro/.

R.L.