Concurs de creativitate pentru elevi

Elevii de gimnaziu și liceu se pot înscrie, începând de luna viitoare, la ediția a XI-a a concursului de monologuri și povestiri scurte în limba engleză ”Speak out”.

Potrivit calendarului concursului, înscrierile se vor face în perioada 11 ianuarie – 5 februarie 2017, urmând ca în perioada 27 martie – 2 aprilie să se desfășoare prima fază a competiției, faza pe școală. Etapa județeană se va desfășura în luna mai, iar cea națională în septembrie 2017. Şcolile trebuie să înscrie un număr minim de 5 candidaţi pentru fiecare nivel. De exemplu, pentru ca o şcoală să fie eligibilă în competiţia pentru clasele a V-a şi a VI-a, respectiva şcoală poate să înscrie doi elevi de clasa a V-a şi trei de a VI-a. Competiția se va desfășura pe două secțiuni: concursul de monologuri și concursul de scriere creativă. În cadrul primei secțiuni, elevii vor trebui să prezinte un monolog, pornind de la anumite citate sau fotografii oferite de organizatori. Participanții din clasele V-VIII, vor prezenta un monolog original sau adaptat, iar celor din clasele IX-XII li se va cere să susțină o prezentare originală, în totalitate creaţia concurentului. Elevii vor fi încurajaţi să folosească orice mijloace de prezentare (coloană sonoră, recuzită, costume, proiecţii video, afişe, etc) pe care le consideră necesare pentru transmiterea expresivă a mesajului lor. Concurenţii au la dispoziție minimum 3 – maximum 5 minute de prezentare. Pentru cea de-a doua secțiune, concurenții vor trebui să scrie o povestire de 100-150 de cuvinte care să respecte temele date de organizatori, respectiv ”Meeting myself in the future” pentru clasele V-VIII și ”Sometimes, adults seem…” pentru clasele IX-XII. Elevii vor redacta povestirile acasă. Le vor trimite organizatorului pe școală care, în urma jurizării, va trimite povestirile calificate la faza județeană coordonatorului județean. Coordonatorul județean va trimite povestirile calificate pentru faza națională organizatorului etapei naționale a concursului. Povestirile vor fi trimise pe mail și evaluate online. Competiția și-a propus să dezvolte, promoveze şi aprecieze creativitatea elevilor, să dezvolte deprinderi de comunicare coerentă, expresivă, convingătoare, să ofere elevilor oportunităţi de exprimare a ideilor, atitudinilor, valorilor şi principiilor lor, să promoveze limba engleză şi să aprecieze buna cunoaştere a ei și să aducă familia, comunitatea locală mai aproape de şcoală.

Roxana Lupu