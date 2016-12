Concurs internațional de fotografie pentru tineri

Misiunea Permanentă a Poloniei la Organizația Națiunilor Unite împreună cu ONG-ul polonez „Today We Have” și Alianța ONU Sanctuarul Oceanului organizează un concurs internațional de fotografie cu tema „I live by the sea”, dedicat tinerilor cu vârsta până în 18 ani din întreaga lume.

Această inițiativă își propune promovarea unuia dintre obiectivele de dezvoltare durabilă, viața acvatică – protecția oceanelor, mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă. Candidații interesați sunt rugați să transmită, în format electronic, o fotografie însoțită de o scurtă descriere. Termenul limită de înscriere a lucrărilor este 31 ianuarie 2017. Lucrările înscrise vor fi evaluate de un juriu internațional, format din experți în domenii precum fotografie, educație și probleme maritime. Un număr de 30 de fotografii câștigătoare vor fi prezentate la o expoziție specială, care va avea loc la sediul ONU din New York, în iunie 2017. Toate informațiile referitoare la acest concurs pot fi obținute pe site-ul: http://www.todaywehave.com/I_live_by_the_sea.html.

R.L.