CSM trimite președintelui Klaus Iohannis cererea de pensionare formulată de șeful DIICOT Gorj

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a analizat, luni, cererea de eliberare din funcție, prin pensionare, formulată de procurorul-șef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Gorj și a hotărât să înainteze propunerea președintelui Klaus Iohannis. ”Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 17.12.2016, a domnului Popescu Vasile, procuror la DIICOT- Biroul Teritorial Gorj, în prezent delegat în funcţia de procuror şef birou”, au stabilit reprezentanții CSM. Dacă propunerea va fi acceptată de președinte, Vasile Popescu va părăsi în decembrie instituția pe care o conduce din anul 2004. ”Am ca activitate 15 ani la Inspectoratul Silvic Gorj, ca și consilier juridic, deci în actuala Direcție Silvică, până în 1993. După aceea am intrat în procuratură, sunt procuror post-decembrist, am 23 de ani de procuratură și mi-am început cariera la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbunești, unde am profesat timp de un an, după care am venit la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu, patru ani, ca procuror anchetator, criminalist. Ulterior am trecut la Parchetul Județean, tot procuror criminalist, tot pe anchetă, până în anul 2004. La Parchetul Județean m-am ocupat strict numai de anchete, cazurile de omoruri, era atunci corupția în competența Parchetului Județean și tot așa până în 2004, când s-a înființat DIICOT. Din 2004 și până în prezent sunt procuror șef al DIICOT Gorj”, a precizat Vasile Popescu. Acesta susține că nu dorește să lucreze ca avocat, în perioada în care se va afla la pensie. ”Nu mă duc să prestez ca avocat, adică să fac lobby infractorilor? Eu nu sunt de principiul acesta, să merg dintr-o tabără în alta, deși puteam să fac asta fără probleme că eu am grad de procuror de înaltă curte și puteam să trec direct, fără examen, cum au trecut și alții. Nu e în intenția mea. Nu o să plec din județ. Cei care au avut de-a face cu noi de regulă se feresc, deci nu îmi e teamă. E treabă de profesie. Ca și jurnalistul, jurnalistul e exact ca și procurorul, dezvăluie anumite lucruri despre unul, despre altul”, a încheiat Vasile Popescu.

Loredana Fîciu