Referitor la articolul “Ionel Ilie distruge Minprest-ul pentru srl-ul lui Grădinaru de la PMP publicat în data de 13.octombrie.2016, în cotidianul Gorjeanul, vă aduc la cunoştinţă următoarele:

Numele meu este Grădinaru Mari Daniela și sunt vicepreşedinte PMP Gorj. De asemenea sunt consilier local din partea aceluiaşi partid.

Pentru o corectă informare a opiniei publice vă precizez că nu am nici o legătură cu firma SC.SESAM SRL – societatea despre care se face referire în articolul publicat de dumneavoastră și în care susţineţi eronat că mi-ar aparţine. Mai mult decât atat, vă aduc la cunoştinţa faptul că nu am participat niciodată la o licitaţie și nu am avut niciodată un contract cu CEO sau cu o altă firmă de stat. SRL-ul pe care îl deţin nu are activitate de aproximativ 8 ani și are o cu totul altă denumire. De asemenea, persoana cu care mi-ați asociat imaginea atât în articolul mai sus menţionat, cât și în fotografia de pe prima pagină a cotidianului GORJEANUL din 13.oct.2016, îmi este în totalitate necunoscută.

Consider că un demers jurnalistic minimal de verificare a informaţiilor publicate, prin contactarea persoanei mele, ar fi putut evita apariţia unui articol care conţine o regretabilă confuzie de nume. Mizând pe buna dumneavoastră credinţă vă solicit să vă documentaţi asupra veridicităţii celor afirmate de mine în Dreptul la replică și să restabiliţi adevărul.

Faptul că articolul menţionat conduce la o totală dezinformare a opininiei publice, referitor la persoana mea, am hotărât să acţionez în consecinţă și să solicit publicarea acestui Drept la replică, în condiţii similare cu materialele apărute în ediţia din 13.octombrie 2016. În caz contrar mă văd obligată să acţionez pe toate căile legale pentru a restabili adevărul și dreptul la imagine în ceea ce mă priveşte.