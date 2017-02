Ediția a XIX-a a Info Oltenia, la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu”

În perioada 18 – 19 februarie, Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” a găzduit cea de-a XIX-a ediție a concursului interjudețean Info Oltenia, competiție devenită de mare tradiție, la care au participat peste 100 de elevi și profesori din județele Olteniei.

Garanție a ținutei și nivelului acestui concurs sunt participarea celor mai buni elevi din colegii și școli de prestigiu ale județelor Olteniei, câteva dintre ele fiind: Colegiul Național “Frații Buzești” – Craiova (DJ), Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” – Râmnicu Vîlcea (VL), Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” – Râmnicu Vîlcea (VL), Colegiul Național „Radu Greceanu” – Slatina (OT), Colegiul Național “Ion Minulescu” – Slatina (OT), Colegiul Național „Gheorghe Țițeica” – Drobeta Turnu Severin (MH). Elevii, mulți dintre ei premiați, fac parte din loturile naționale ale României, participanți an de an la Olimpiada Internațională de Informatică, Balcaniadă și alte concursuri internaționale. Din județul Gorj, pe lângă echipajele colegiului gazdă, au participat elevi de la Colegiul Național ”Spiru Haret”, Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu”, Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu”.

E o frumoasă cutumă ce s-a păstrat și în acest an, ca printre membrii Comisiei Științifice să fie studenți, absolvenți și olimpici naționali la informatică ai colegiului: Andrei Mărgeloiu – student Computer Science at UCL – London, Radu Stochițoiu – student și asistent Facultatea de Automatică și Calculatoare București, George Popescu – student Facultatea de Automatică și Calculatoare București, Horațiu Ilie – student Computer Science at UCL – London, Alexandru Bunget – student Facultatea de Matematică și Informatică București, Andrei Comăneci – student Facultatea de Matematică și Informatică București, Șerban Ciofu – student Facultatea de Automatică și Calculatoare București, cărora li s-a adaugat prof. Mihai Bunget, coordonați de prof. Eugen Nodea. Prezența în comisie a studenților a adus originalitate, prospețime și o abordare specifică, fiind o experiență inedită pentru ei, căreia i-au făcut față cu responsabilitate și competență.

Elevii Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” premiați, dovedindu-se astfel competitivi în această companie selectă și în condițiile unor subiecte dificile, sunt următorii: Țîr Vlad Ioan – Premiul III, Vîlcu Eric – Mențiune (clasa a 9-a); Pațica Alexandra Andreea – Mențiune, Guță Răzvan Alexandru – Mențiune (clasa a 10-a); Simionescu Ana – Mențiune, Săvoiu Valentin – Mențiune (clasa a 11-a); Popescu Octavian – Premiul III (clasa a 12-a) la proba individuală și Țîr Vlad Ioan și Ușurelu Florian – Mențiune, Pațica Alexandra Andreea și Laiu Florin Emanuel – Mențiune, Stoian Alexandru Sorin – Mențiune la proba pe echipe. Acestora li se adaugă Popescu Ioan – Premiul II la clasa a 8-a, elev al Școlii Gimnaziale „Constantin Săvoiu”, pregătit de profesori ai Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu”.

Organizarea acestei competiții, al cărei Președinte a fost Inspector General Nușa Dumitriu-Lupan din partea Ministerului Educației Naționale, a avut sprijinul conducerii Inspectoratului Școlar Județean Gorj, prin inspectorul general dl. prof. Ion Ișfan și inspector de informatică dl. prof. Romeo Prunescu, conducerii colegiului, prin dir. prof. dr. Tașcău Dan Dorin și al tuturor profesorilor de informatică din școală. Eforturile elevilor au putut fi recompensate, spre bucuria acestora, prin sprijinul Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a d-lui Dumitru Mărgeloiu (Electroconex- Echipamente Industriale SRL), finanţatori şi sponsori ai concursului care susțin, cu generozitate, performanța şi efortul elevilor.

Impresii ale studenților, membri în Comisia Științifică:

Radu Stochițoiu: ”Mă bucur enorm că am avut ocazia de a fi membru în Comisia Științifică a unui concurs de amploarea Info Oltenia. Cred că, pe toți cei implicați, ne-a motivat această responsabilitate și ne-a făcut, poate, să ne depășim propriile așteptări. Nu mi-am imaginat, atunci când eram în liceu și mergeam în alte orașe la acest concurs că voi fi, într-o zi, unul dintre cei care se ocupă de ceea ce ține de subiecte, soluții, verificări și reverificări, și nu în ultimul rând, o organizare strictă. Pe cât de serios a fost concursul și pe cât de tare ne-am implicat cu toții, pe atât de tare ne-am și distrat. E o senzație de neprețuit să stai în preajma unor oameni de calibru, timp de două zile, și să muncești, cot la cot cu ei, pentru a provoca mințile, din ce în ce mai agere, ale liceenilor participanți.”

George Popescu: ”Info Oltenia 2017 a reprezentat o experiență unică. Am avut două zile extraordinare alături de ceilalți din comisia științifică, alături de care am pregătit probleme-teste și am avut grijă ca totul să funcționeze cum trebuie.” Felicitări tuturor participanților, în special celor premiați, precum și mulțumiri tuturor celor care s-au implicat, sub orice formă, pentru buna organizare şi desfășurare a concursului.

Prof. Gabriela Nodea