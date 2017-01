Elevii, invitați să devină cercetători pentru o zi

Agenția Spațială Română (ROSA) invită elevii români, cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani, să participe la competiția „Cercetător Cassini pentru o zi”, ediția 2016/2017. Organizată de Agenția Spațială Europeană (ESA), competiția are scopul de a familiariza participanții cu viața unui cercetător spațial.

Pentru a intra în competiție, elevii trebuie să învețe lucruri legate de planeta Saturn, de caracteristicile sale și de sateliții săi naturali, după care își vor alege o țintă dintre cele trei propuse și vor scrie un eseu de 500 de cuvinte în care vor explica de ce au făcut această alegere. Eseurile vor fi evaluate pe categorii de vârstă: 10-12 ani; 13 -15 ani; 16-18 ani. Elevii se pot organiza și în echipe de până la patru persoane. Fiecare elev sau echipă poate trimite un singur eseu. Termenul limită pentru înscrierea în competiție este de 3 aprilie 2017, ora 23.59 CEST (00.59 ora locală în România). Eseurile vor fi trimise organizatorilor național. În România organizatorii sunt: Prof. Ioana Stoica (istoica4143 at gmail.com) și Prof. Elisabeta Ana Naghi (ana.naghi at gmail.com). Câștigătorii vor primi premii din partea ESA, alături de un certificat de participare, iar eseurile câștigătoare vor fi publicate pe site-ul ESA. Misiunea Cassini-Huygens este un efort internaţional între NASA, ESA și Agenția Spațială Italiană (ASI). În 2004, după o călătorie de aproape șapte ani, nava spațială compusă din Orbiterul Cassini al NASA și sonda Huygens a ESA a fost prima care a intrat pe orbită în jurul lui Saturn. În ianuarie 2005, sonda Huygens a atins suprafața lui Titan, unul dintre sateliţii lui Saturn. Aceasta este singura aterizare care a avut loc în exteriorul Sistemului Solar și totodată cel mai departe de Pământ. Sonda Cassini se află încă pe orbită în jurul lui Saturn, oferind oamenilor de ştiinţă informații în abundenţă despre planeta gigant şi sateliţii săi. Acum, în faza finală, misiunea Cassini mai are aproximativ doi ani până se finalizează cea de-a doua extindere de misiune, numită „Solstice Mission”. Orbitele finale ale lui Cassini, în 2016 și 2017, vor fi spectaculoase. Nava va orbita îndeaproape Saturn și inelele sale, înainte de a realiza o scufundare finală în atmosfera planetei, în septembrie 2017. În prezent și până la sfârșitul anului 2015, traiectoria navei Cassini se află în planul ecuatorial al lui Saturn, făcând posibilă o ultimă serie de survoluri ale sateliţilor de gheaţă ai lui Saturn. Sonda Huygens a fost dezvoltată de ESA, iar multe țări europene au fost implicate în dezvoltarea celor 12 instrumente de la bordul Orbiterului Cassini. Date trimise pe Pământ de sonda Huygens, împreună cu datele furnizate de misiunea Cassini aflată în curs de desfășurare, sunt studiate de sute de oameni de ştiinţă, din întreaga lume. Mulţi dintre oamenii de ştiinţă care participă la această misiune internațională de explorare şi descoperire, sunt europeni.

R.L.