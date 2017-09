Festivalul Răciturilor, o nouă ediție, la Tismana

Norocoși au fost turiștii care, sâmbătă la prânz, s-au nimerit prin centrul orașului Tismana, acolo unde a fost organizată o nouă ediție a Festivalului Răciturilor. Proprietarii câtorva pensiuni de la noi din județ, dar și din Mehedinți, au adus aici rețete originale de piftii, toate fiind servite, la final, împreună cu sarmale care mai de care mai delicioase. Nu au lipsit nici alte bunătăți culinare, purcel la tavă, prăjituri, sau țuică de casă, festinul culinar fiind complet pentru cei care au apucat să deguste. „Am tot auzit de festivalul acesta și acum am reușit să ajungem și noi și chiar ne bucurăm că am venit la timp. Sarmalele sunt delicioase, iar piftia din pește, cu care a venit un domn de la Dunăre, este extraordinară. Mai încercăm și noi acasă să facem una-alta, dar nu au gustul acesta, trebuie să recunosc”, a spus una dintre doamnele care degusta cu mare poftă din preparatele expuse.

Domnul cu peștele de la Dunăre despre care vorbea aceasta este Mitică Popescu, proprietarul unei pensiuni din Mehedinți, aflată chiar pe malul fluviului. El a participat la toate edițiile de până acum ale festivalului și este deja „de-al casei”, produsele sale fiind apreciate de toată lumea. „Este pește proaspăt, prins de mine din Dunăre, iar rețetele de răcitură nu le mai comentăm pentru că se vede cât sunt apreciate de toată lumea. Am venit cu somn fript, cu crap proaspăt, cu mălai făcut în țest, iar oamenii ne apreciază rețetele, ceea ce ne bucură”, a spus mehedințeanul, care i-a impresionat și anul acesta pe membrii juriului cu produsele sale.

„Nici nu îi mai gust produsele, doar la miros, pentru că îl cunosc de atâția ani și știu cât de bine poate să gătească. Voi face degustări la ceilalți participanți”, a explicat președintele juriului, care a căutat cele mai bune piftii de la festival.

Răciturile expuse la Tismana au fost degustate de zeci și zeci de oameni, autoritățile locale și organizatorii având pregătite separat peste 1300 de sarmale care au fost oferite gratuit tuturor trecătorilor. Printre cei care au gustat din bunătățile autohtone s-au numărat și doi cetățeni chinezi, unul dintre ei fiind stabilit de mai mult timp în România. „Sunt deja obișnuit cu preparatele românești, iar sarmalele și piftiile de aici sunt nemaipomenite. Mie îmi plac foarte mult. Și țuica e foarte bună, dar, din păcate, sunt cu mașina și nu pot nici măcar să gust”, a spus acesta. Singurul motiv de supărare pentru toți cei care s-au bucurat de mâncarea de la festival a venit chiar de la organizatorul acțiunii respective, Radu Ciobanu anunțând că anul viitor ANTREC Gorj va organiza pentru ultima dată o ediție a Festivalului Răciturilor. Va fi ediția a zecea și ultima, după care ANTREC Gorj va încerca să inițieze alt gen de manifestări prin care să promoveze produsele culinare locale, dar fără ca Festivalul Răciturilor să mai aibă loc.