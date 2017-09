Filip, alături de elevii rovinăreni în noul an şcolar

Robert Filip, primarul oraşului Rovinari, a participat, ieri dimineaţă, la deschiderea noului an şcolar 2017-2018. Acesta s-a aflat în rândul dascălilor, al profesorilor şi al elevilor şi preşcolarilor, promiţându-le că administraţia locală le va fi alături an de an, asigurându-le cele mai bune condiţii de studiu.

“Astăzi (n.r. ieri) a avut loc festivitatea de deschidere a noului an şcolar la Colegiul “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, Şcoala Generală Nr.1 şi Şcoala Generală nr. 3 un nou an şcolar pe care ni-l dorim cu toţii altfel, mai bun, mai frumos şi cu rezultate care să ne permită să mergem mai departe cu fruntea sus alături de comunitatea locală, elevi şi profesori. Începem, aşadar, un an şcolar cu speranţa succesului pentru fiecare elev, cu dorinţa de împlinire pentru dascălii noştri şi cu hotărârea de a parcurge în totalitate agenda comună. Ne îndreptăm atenţia asupra fiecărui elev pentru că fiecare dintre ei este important şi dorim ca această afirmaţie să devină o realitate a experienţelor pe care elevii din oraşul nostru le trăiesc în şcoală. Avem convingerea că fiecare elev poate fi un învingător şi credem cu tărie în profesionalismul şi expertiza profesorilor noştri. În calitate de primar, am fost încontinuu alături de comunitatea şcolară din oraşul nostru şi împreună cu aparatul propriu al Primăriei oraşului Rovinari şi Consiliul Local Rovinari am urmărit dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a unităţilor şcolare din oraş şi am asigurat cele mai bune condiţii de studiu pentru elevi. Bun venit la şcoală dragi elevi şi profesori, şi mult succes în noul an şcolar!”, a transmis edilul Robert Filip.

Izabella Molnar