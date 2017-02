”FRANC”, de la Liceul de Arte ”Constantin Brăiloiu”, la un festival internațional în Italia

Trupa de teatru ”FRANC” a Liceului de Arte ”Constantin Brăiloiu” din Târgu-Jiu va marca anul acesta încă o participare la un festival internațional de teatru francofon. De această dată, este vorba de ”Francofil Festival Theatre”, ce se va desfășura la Napoli, în Italia, în perioada 25 februarie – 2 martie 2017.

Din trupă vor face parte șapte elevi: Burlan Mark, Ionescu Cătălin, Marin Iulia, Păpulete Vlad, Brânzan Oana, Ivancu Antoniu și Gugu Maria. Aceștia vor participa la festival cu o scenetă tragi-comică, dar vor prezenta și un scurt program artistic specific românesc. ”Piesa este o scenetă prelucrată cu ajutorul doamnei Monica Sfetcu. Se numește ”Ah, bon banania” și este o tragi-comedie ce stârnește mult râs. Acțiunea se petrece într-un spital de nebuni și are ca personaje un medic, două infirmiere și patru nebuni. (…) De asemenea, ne-au rugat să prezentăm, în 10 minute, un program artistic specific țării și să organizăm și o seară tradițională, cu mâncăruri, cu pliante, cu prezentări Power-Point. Pentru programul artistic ne-am pregătit cu piesa ‹‹Blestemul›› a Măriei Tănase, pe care o va interpreta Maria Gugu, cu ‹‹Perinița›› și ‹‹Alunelul››”, a precizat prof. Melania Mihai, coordonatorul trupei. Invitația de a urca pe scena festivalului de la Napoli a venit ca urmare a participării trupei ”FRANC”, în luna octombrie a anului trecut, la Festivalul Internațional de Teatru Francofon pentru Tineri ”AMIFRAN” de la Arad. ”La nivelul țării, în ultima săptămână din octombrie a fiecărui an, se organizează un festival internațional foarte dur, foarte serios, la Arad – Festivalul Internațional de Teatru Francofon pentru Tineri ”AMIFRAN”, coordonat de profesorul Didilescu Florin, la care sunt invitate trupe din mai multe țări. Se derulează timp de o săptămână festivalul. Dimineața sunt organizate ateliere de limba franceză pe specialitatea teatru, adică coregrafie, dans, muzică, mimă, dicție, iar după-amiaza este maraton de piese, după fiecare 3-4 piese făcându-se masă rotundă, unde se discută despre piesele respective. (…) După masa rotundă, urmează un alt calup de 3-4 piese, până târziu pe la 8-9 seara, după care sunt organizate seri distractive, la care vin, de exemplu, invitați, tot din domeniu, din alte țări, actori sau personalități din lumea întreagă, ori se joacă piese de teatru cu profesioniști. Nu se acordă premii, ci doar diplome de participare. Toată lumea vine acolo să învețe mai mult, să se compare și să socializeze. (…) La sfârșit se face o ședință unde se discută direcțiile în care o luăm. Adică ni se prezintă o listă cu festivalurile similare care se desfășoară în acel an școlar. Sunt multe țări care au festivaluri similare, deci tot internaționale de teatru francofon pentru copii. Noi ne alegem o țară, domnul Didilescu ia legătura cu organizatorii, iar ei ne trimit invitația. Anul acesta, am ales să mergem în Italia, la Napoli”, a mai spus prof. Melania Mihai.

11 ani de activitate

Trupa ”FRANC” a fost înființată în anul 2005, ca un proiect menit să-i atragă pe elevi spre limba franceză. De-a lungul anilor, aceasta a participat la numeroase festivaluri, atât în țară, cât și în străinătate. ”Scopul acestor activități ale mele cu trupa sunt de promovare a limbii franceze, de a-i determina pe copii să învețe franceza. Liceul nostru fiind vocațional, are doar o oră pe săptămână de franceză, deci este un chin enorm pentru că programa este aceeași ca pentru orice școală normală. Numai în clasele a XI-a și a XII-a au câte două ore de franceză. Trupa am înființat-o în 2005, când am avut prima ieșire în afara țării, în Serbia. Nu aveam secție de teatru în liceu atunci, copiii erau de la alte secții, însă am fost sprijinită de Teatrul Elvira Godeanu, prin domnul Alexandrescu, care s-a și zbătut și a reușit să înființeze secția de teatru aici. Au urmat câțiva ani de teatru doar prin țară pentru că nu au posibilități materiale copiii, iar din 2012 mergem în fiecare an și în afara țării. Am fost în Italia și Spania. Pe mulți copii i-a ajutat să se echilibreze, să se cunoască mai bine, să-și dezvolte dicția, gândirea, i-a determinat să citească”, a explicat prof. Melania Mihai. Indiferent de festivalul la care participă, trupa reușește însă, de fiecare dată, să obțină rezultate foarte bune. ”Întotdeauna suntem cei mai buni. Poate sunt privilegiată și de faptul că elevii mei mai studiază teatru și la școală. (…) Pe scenă sunt excepționali și de obicei ni se spune de către jurii și colegi și copii că sunt semiprofesioniști. Transmitem stări foarte puternice; se plânge, se râde cu lacrimi la ce fac copiii mei pe scenă și sunt satisfacții fantastice. O piesă ține o jumătate de oră; asta este condiția. Din trupă pot face parte maxim 16 copii, dar niciodată nu am avut mai mult de 7-8 copii”, a mai precizat prof. Melania Mihai. Printre cele mai recente premii intrate în palmaresul trupei ”FRANC” se numără cele obținute în vara anului trecut la Festivalul de teatru francofon ”Le Théâtre de mon coeur” de la Slatina. Atunci, trupa s-a întors acasă cu Trofeul Festivalului, Premiul I la trupe pe liceu, Premiul I la individual liceu (Tudorache Felicia) și Premiul II la individual liceu (Pătrășcoiu Flavia).

Roxana Lupu