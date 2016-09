GORJFEST 2016 și-a deschis porțile

Ediția 2016 a Festivalului Internațional de Arte Vizuale GORJFEST a debutat, luni, la Târgu-Jiu. Deschiderea festivalului a fost marcată printr-o expoziție de artă a lemnului, semnată de elevii unui liceu de profil din Bulgaria.

La ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Arte Vizuale GORJFEST, cea de-a XXVII-a la număr, și-au anunțat participarea 14 sculptori, opt pictori, șase fotografi, doi creatori de film și doi cioplitori. ”Debutează cea de a XXVII-a ediție. Este o bucurie. În cele 27 de ediții au participat la acest festival artiști plastici, fotografi etc din peste 40 de țări. Ne bucură prezența unor creatori din Ucraina, Italia, Republica Moldova, Bulgaria, România. Vor participa 33 de creatori, 14 sculptori, opt pictori, șase fotografi, doi creatori de film și doi cioplitori. Ne bucurăm că acest festival, la rândul lui, în timp, a generat și alte proiecte. (…) Acum trei ani de zile am inițiat în cadrul acestui festival un proiect aparte care s-a numit ”Bursa Brâncuși” (…) în cadrul căreia un sculptor român și un sculptor sau doi din străinătate au lucrat și au creat la Peștișani sau Hobița și au dăruit unor localități din Gorj creațiile lor, în primul rând, localității Peștișani”, a declarat Ion Cepoi, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Gorj. ”Este un eveniment cultural de excepție, un eveniment cu tradiție, un eveniment care se derulează nu numai în municipiul Târgu-Jiu, ci în întreg județul. (…) Sunt convins că patrimoniul spiritual al Gorjului, sunt convins că experiențele împărtășite între dumneavoastră, vor rămâne în memorie și își vor pune amprenta nu numai asupra noastră, ci și a dumneavoastră”, a spus Gheorghe Paraschivu, prefectul de Gorj, prezent la festivitatea de deschidere a Festivalului.

Lucrări semnate de elevi din Bulgaria, în expoziție

În prima zi a Festivalului, la sediul CJCPCT Gorj a fost organizată o expoziție cu lucrări realizate de elevi ai Liceului de Artă a Lemnului din Triavna, Bulgaria, expoziție ce a cuprins de la obiecte bisericești, icoane pe lemn, obiecte de mobilier, până la obiecte de decor. „Este o bucurie pentru noi că am fost invitați aici, grație domnului Doru Dădălău. Avem posibilitatea să expunem aici o mică parte din operele realizate de elevii noștri. Este singura unitate școlară din Balcani care face legătura între tradiția prelucrării lemnului și modernitate, căci obiectele create de elevi sunt moderne, contemporane. Tradiția este foarte importantă! Este important ca și aici, spiritul ce vine de la Brâncuși să dăinuiască în continuare. Am adus câteva imagini cu ceea ce realizează elevii noștri, obiecte apreciate, făcute de elevi cu vârste de la 14 până la 19 ani, care se exprimă prin artă! Ei cunosc foarte bine arta lemnului, obiecte de interior sau de mobilier, artă bisericească, toate sunt realizate de elevii de la acele specializări ale liceului nostru”, a spus directorul Liceului de Artă din Triavna. „Am fost la dumnealor la Triavna și am mers la Liceu. Acolo avem de a face cu profesioniști, oameni care știu să își facă treaba și au răspunderea lucrului bine făcut. Un profesor maistru lucrează cu doi sau trei elevi, cărora le transmite cunoștințele sale! M-a surprins cumințenia copiilor de acolo, atenția pe care o acordau lucrărilor pe care le făceau. M-am bucurat că am cunoscut în sfârșit profesioniști în cadrul actului educațional și de cultură!”, a spus artistul Doru Dădălău. ”Am avut șansa de a sta de vorbă cu domnul director al Liceului de Arte din Triavna, unul dintre cele 23 de licee subvenționate printr-un proiect al Ministerului Culturii din Bulgaria, care are ca obiect de activitate sculptura. Această întâlnire îmi întărește ideea că avem nevoie de școli de arte, de școli de meserii, de școli profesionale în România (…). Trebuie să croim învățământul pentru (…) nevoile generației următoare, și nu după nevoile și interesele cancelarilor. (…) Nu avem voie să nu susținem generațiile următoare. Este impresionant ce realizează în Bulgaria, e un exemplu de autofinanțare a unei unități de învățământ”, a declarat și Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu-Jiu.

Operele de artă, donate

Anul acesta, s-a decis ca o parte dintre sculpturile realizate în cadrul Festivalului GORJFEST să fie donate către municipiului Motru, orașului Rovinari și comunei Negomir. La Motru vor fi amplasate opt sculpturi, la Rovinari șase, iar la Negomir două. ”Este prima colaborare a Primăriei Motru cu CJCPCT Gorj și sperăm să mărim patrimoniul cultural al municipiului cu oprele pe care ni le veți dona. Vrem să finalizăm Muzeul din Motru, care pe lângă minerit, să mai aibă și alte ramuri”, a spus Gigel Jianu, edilul municipiului Motru.

Programul festivalului

Ediția 2016 a Festivalului Internațional de Arte Vizuale GORJFEST se va desfăşura itinerant în localităţile: Târgu-Jiu, Peştişani, Crasna, Săcelu, Baia de Fier, Novaci, Horezu, Motru, Rovinari, Negomir, în perioada 19-29 septembrie, după următorul program: 19-29 septembrie 2016, Târgu-Jiu, Peștișani, Motru – Bursa ”Brâncuși la Hobița” (Tabără internaţională de sculptură, ediţia a III-a); 19-29 septembrie 2016, Târgu-Jiu, Peștișani – GORJFEST 2016 (Tabără internaţională de sculptură, pictură, grafică, fotografie, film); 29 septembrie 2016 – Motru, ora 11.00, inaugurarea Colecţiei de Artă Modernă (sculpturi realizate în cadrul proiectelor Bursa ”Brâncuşi la Hobiţa” şi GORJFEST 2016); 29 septembrie – Târgu-Jiu, sediul CJCPCT, ora 17.00 – Expoziţie GORJFEST 2016 și lansarea Catalogului GORJFEST 2016; 29 septembrie – Rovinari, ora 19.00 – inaugurarea Colecţiei de Artă Modernă (sculpturi realizate în cadrul proiectului GORJFEST 2016); închidere GORJFEST 2016. Ediția din acest an a GORJFEST este organizată de Consiliul Judeţean Gorj prin Centrul Judeţean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj în parteneriat cu Ansamblul Artistic Profesionist «Doina Gorjului», S.C. Lartours Bucureşti, CRH România, Pensiunea „Casa Brâncuşi” Peştişani, Primăria Motru, Primăria Rovinari, Primăria Negomir și Obştea Peştişani.

Roxana Lupu