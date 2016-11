Gorjul, în topul județelor cu cei mai activi voluntari

Pe 24 septembrie, voluntarii din toată România au strigat pentru a cincea oară “Let`s Do It, Romania!” și au participat la cea mai mare mobilizare de voluntari din ţară, cu scopul de a strânge deşeurile din arealele naturale. Printre cei mai activi dintre aceștia se numără cei din Gorj.

Rezultatele finale arată că peste 200 000 voluntari au strâns peste 267 700 de saci cu deşeuri în România, în timp ce în Republica Moldova au ieșit la curățenie în Chișinău peste 3 500 de voluntari. Proiectul a beneficiat de susținerea Kaufland România și a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Un sprijin important a fost oferit de instituții, precum Jandarmeria Română, Administrația Națională a Penitenciarelor, dar și instituții județene precum primării, prefecturi, consilii județene. În topul județelor cu cei mai activi voluntari se găsesc: Botoșani (17 300 voluntari – 20 350 saci), Gorj (14 950 voluntari – 19 887 de saci), Vaslui (13 384 voluntari – 15 525 de saci), Maramureș (13 281 voluntari – 13 136 de saci), Suceava (9781 voluntari – 12 636 de saci), Prahova (8592 voluntari – 16 797 saci), Argeș (7963 voluntari – 10 463 saci), Dâmbovița (7203 voluntari – 8805 saci), Buzău (6814 voluntari – 12746 saci), Arad (5747 saci – 6916 saci). La acțiunea națională au participat 102 216 elevi și 10 993 profesori, angajaţi din companii din diverse domenii, familii, persoane cu dizabilităţi şi chiar deţinuţi, care realizează astfel muncă în folosul comunităţii. Voluntarii au colectat deșeuri precum: PET-uri, ambalaje, produse voluminoase din plastic, sticlă, hârtie, carton, doze de aluminiu, materiale textile, îmbrăcăminte și încalțăminte, dar şi deşeuri electronice. În 2016, România a coordonat și activitatea de la Chișinău, iar Republica Moldova a organizat o Zi de Curățenie la Chișinău, în aceeași zi de 24 septembrie. Activitatea a cuprins 9 parcuri din Chișinău, iar la protestul împotriva deșeurilor din spațiile verzi au participat 3522 de voluntari, elevi, studenți, profesori, funcționari publici, avocați, doctori, ingineri, programatori, cântăreți, mame și tați, bunici și nepoți. Participanții la curățenie au colectat din spațiile verzi 8068 de saci. “Let`s Do It, Romania!“ este cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România. Din 2010 și până în prezent, “Let`s Do It, Romania!“ a implicat peste 1 400 000 de voluntari. 305 zone cu deșeuri au fost curățate prin intermediul aplicației „Let`s Do It, Romania!”, care a fost descărcată gratuit de 3300 voluntari digitali. “Let`s Do It, Romania!“ este parte din comunitatea internațională “Let`s Do It, World!“. „Mulțumim tuturor voluntarilor care răspund pozitiv an de an invitației noastre de a curăța România și își oferă din timpul lor pentru această cauză care a devenit o tradiție în țara noastră. Ne bucurăm să vedem că oamenii înţeleg că este nevoie de implicare constantă pentru a schimba mentalităţi şi a îmbunătăţi problema deşeurilor. Dincolo de această acțiune punctuală, de amploare, mesajul nostru este și unul de responsabilizare și educare, în special a elevilor, care reprezintă jumătate din voluntarii “Let`s Do It, Romania!“. De asemenea, prin această inițiativă, dorim să atragem atenția autorităților naționale și locale că România are nevoie de o reformă urgentă pentru colectarea a ceea ce aruncăm, altfel riscăm să sufocăm România de deșeuri!” a declarat Andrei Coșuleanu, Director Executiv “Let`s Do It, Romania!“.

R.L.