Gorun, atac la Andrieş: “Vrea să termine echipa asta”

Handbalul inflamează spiritele în oraşul lui Brâncuşi. Deşi la Tg-Jiu s-a format rapid o echipă după moartea Energiei, doi dintre oamenii care au colaborat pe banca fostei formaţii de primă ligă, Liviu Andrieş şi Adrian Gorun, ar putea ajunge “la cuţite”. Motivul îl reprezintă presupusa dorinţă a lui Andrieş, proaspăt instalat la CSM Făgăraş, de a lua handbalişti de la CSU Constantin Brâncuşi. Făgăraş speră să se salveze de la retrogradare, iar în planurile lui Andrieş ar fi intrat şi doi jucători de ligă secundă, chiar de la Tg-Jiu. “Este prematur să mă exprim asupra lotului sau a valorii individuale a jucătorilor, pentru că am preluat echipa din mers. Oricum în momentul în care am semnat, am fost înștiințat de bugetul clubului, de așteptările conducătorilor clubului și a finanțatorului principal, de obiectivul propus și am fost de acord cu aceste condiții. Având în vedere că această echipă este nou-promovată în prima Ligă, pe de o parte, lipsa de experiență își spune cuvântul, dar, pe de altă parte, la nivel individual, nu ne putem plânge: jucători ca Răzvan Szopka, Marian Filip, Darius Apolzan, Alexandru Dedu, Mircea Alisie, Lucian Arsene, au evolat la echipe de prim eșantion în țară și în străinătate. Relațiile de joc se creează în timp, iar pe noi timpul ne presează. Pentru mine personal este o provocare obiectivul de rămânere în Liga Zimbrilor”, spunea Andrieş la instalarea sa, pentru presa din Făgăraş.

Antrenorul de la UCB, Adrian Gorun, a dezvăluit că deja Andrieş s-a orientat spre posibilele transferuri, şi i-a contactat jucătorii. Lucrul acesta l-a făcut pe Gorun să-i conteste integritatea fostului principal de la Energia, despre care a spus că nu-l interesează de sportul din Tg-Jiu. Mai mult, tehnicianul de la UCB a precizat că omologul său a procedat neregulamentar. “Nu a fost bine numit la Făgăraş şi mi-a contactat doi jucători ca să-i ia acolo. Nu este nici loial, nici regulamentar să faci lucrul acesta, pentru că jucătorii sunt sub contract. Dacă ei sunt transferabili, numai clubul decide, clubul nostru. Şi atunci trebuia să existe, în primul rând, o discuţie la nivel de cluburi, ori el i-a sunat cumva să devină liberi de contract şi să plece de la Tg-Jiu. Asta înseamnă că el <iubeşte> foarte mult sportul din Tg-Jiu, dorindu-şi să termine echipa asta”, a declarat Gorun.

Fostul secund al lui Andrieş a precizat că handbaliştii săi nu vor să părăsească formaţia universitară, tocmai pentru a contribui la renaşterea sportului din Gorj. “Bineînţeles că jucătorii nu vor să meargă acolo. Intenţia e oricum deranjantă pentru mine, pentru clubul meu, pentru oraş până la urmă, el fiind un antrenor născut şi crescut în Tg-Jiu. Dacă îţi doreşti să termini o echipă atât de mică, în oraşul acesta, după ce aici s-a terminat sportul, eu zic că nu e OK”, a tunat Gorun.

Cătălin Pasăre