Grupe de performanță la CNSH

La începutul acestui an școlar, la Colegiul Național ”Spiru Haret” din Târgu-Jiu a demarat proiectul ”Performanța filologică extrașcolară – Între deziderat și afirmare”. Inițiat, organizat și desfășurat, la recomandarea inspectoratului de specialitate prof. Georgeta Popescu, de Comisia metodică ,,Limba şi literatura română – Limba latină”, sub coordonarea responsabilului comisiei, prof. dr. Luminița Dima, proiectul se dorește a fi ”un exemplu de bună practică și ‹‹prefața›› optimistă la constituirea grabnică a unui Centru de excelență în județul Gorj, în colaborare cu IȘJ Gorj. Proiectul este derulat în regim de voluntariat de către cinci membri ai Comisiei metodice ,,Limba şi literatura română – Limba latină” (prof. Dima Luminița, Lărgeanu Corina-Cristina, Cosma Virginia-Cristina, Ioana Oana-Maria și Trifan Olivia-Elena) și are ca grup-țintă 75 de elevi de liceu, din clasele IX-XII, majoritatea de la profil uman, specializarea Filologie, care s-au înscris la cursurile de pregătire pentru performanță. Este vorba de 22 de elevi de clasa a IX-a, 25 de elevi de clasa a X-a, 19 elevi de clasa a XI-a și 9 elevi de clasa a XII-a. Pregătirea elevilor selectați se derulează în cadrul unității de învățământ, sâmbăta, bilunar, conform calendarului stabilit de coordonatorul proiectului. În semestrul I sunt programate cinci întâlniri; s-au desfășurat trei întâlniri în lunile noiembrie-decembrie și urmează alte două întâlniri în luna ianuarie. Prima activitate a durat 2 ore; la următoarele, programul s-a extins la trei ore. ”Ideea este mai veche, îmi aparține, însă singurii care au reușit să o pună în practică sunt cei de la Colegiul Național ”Spiru Haret”. La nivelul județului Gorj mai funcționează un Centru de Excelență, la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu. Diferența dintre cele două este că la Colegiul Național ”Spiru Haret” activitatea este axată strict pe performanța filologică, iar la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” cele două coordonatoare, doamnele profesoare Elena Roată și Elena Velțan, au reușit să dea Centrului de Excelență un caracter interdisciplinar și adaptat nevoilor tinerei generații. O altă diferență este aceea că la Colegiul Național ”Spiru Haret” toată activitatea are un caracter voluntar. De asemenea, știu în cursul anului școlar trecut, la nivelul județului Gorj au mai funcționat centre de performanță pentru disciplinele Fizică, Chimie și Matematică”, a declarat inspectorul școlar Georgeta Popescu.

Roxana Lupu