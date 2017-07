Iancu, învins din nou de apele reci ale Dunării!

Bibliotecarul Avram Iancu a încheiat a treia săptămână de înot pe Dunăre prin parcurgerea unei distanțe destul de scurte în comparație cu zilele anterioare. Distanța pare foarte mare pentru orice înotător de rând, dar e mică la cerințele pe care petroșăneanul le are în dorința sa de a parcurge Dunărea de la izvoare până la vărsarea în mare în 60 de zile. Duminică seara, acesta era pe granița dintre Germania și Austria, dar înotase puțin peste 9 kilometri, frigul fiind cel care l-a obligat să iasă repede din apă. Problemele au apărut acolo unde Innul se varsă în Dunăre, iar Dunărea chiar începe să semene cu un fluviu.

“A fost o zi importantă. Am luptat cu cei 11 km rămași din ultimul lac din Germania. Am traversat orașul Passau…. Am intrat în apele reci ale Innului….și am rezistat 9 km. Hipotermia nu m-a lăsat să continui mai mult. Totuși, am acumulat 25 km și am atins granița cu Austria. Mâine, voi lăsa în urmă țara de unde izvorăște Dunărea. Au fost 50 de lacuri. A fost un parcurs greu, dar e istorie acum. Noi provocări îmi stau înainte. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom învinge”, a scris sportivul pe contul său de Facebook, acolo unde actualizează permanent informațiile despre progresele pe care le înregistrează în proiectul său inedit.

Iancu a pornit pe 20 iunie în călătoria sa, intrând atunci în locul unde se află izvoarele Dunării. Până acum a parcurs circa 600 de kilometri, înotând zi de zi, indiferent de temperatura apei. El își dorește ca pe 20 august să ajungă la Sulina, la fel ca personajul principal din cartea “Pilotul de pe Dunăre”, a lui Jules Verne, cea care l-a și inspirat în această călătorie. Inițial, Avram Iancu își propusese să parcurgă în fiecare zi câte 50 de kilometri pentru a putea să respecte graficul care să îi permită să înoate cei 2860 de kilometri ai Dunării în 60 de zile. Chiar și dacă nu va respecta planul inițial, el are toate șansele să devină primul om din lume care a străbătut înot fluviul fără să aibă costum de protecție sau labe de înot.