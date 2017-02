Încep preselecțiile pentru Festivalul ”Filofteia Lăcătușu”

De astăzi, se va da startul preselecțiilor pentru cea de-a IV-a ediție a Festivalului Național de Folclor al Copiilor ”Filofteia Lăcătușu”. Zeci de copii din mai multe județe ale țării se vor întrece săptămâna aceasta, în zile și locații diferite, pentru a se număra printre cei 30 de finaliști care vor urca în data de 4 martie pe scena festivalului.

Potrivit organizatorilor, anul acesta, în vederea participării la festival s-au înscris 68 de copii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani, din județele: Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Ialomița și din municipiul București. În finală vor ajunge însă doar 30 dintre aceștia, cei care vor trece de preselecțiile organizate în cursul acestei săptămâni la Târgu-Jiu, Balș și Horezu. ”Avem 68 de copii înscriși și am decis ca în finală să meargă 30. Preselecțiile se vor desfășura marți, 21 februarie, la Muzeul Județean Gorj, pentru cei 32 de participanți din Gorj, miercuri, 22 februarie, la Balș, pentru copiii din zona Olt, Dolj și Mehedinți, și joi, 23 februarie, la Casa de Cultură ”Constantin Brâncoveanu” Horezu, pentru cei din Vâlcea, Argeș și București. În fiecare dintre cele trei zile, preselecțiile se vor desfășura începând cu ora 17.00. Am avut solicitări și din alte părți ale țării, însă partea materială nu ne permite să facem festivalul pe o perioadă de cel puțin două zile, cum ar trebui dacă am accepta toate solicitările. Înscrierile au mers foarte bine. Au acceptat cu toții competiția și au înțeles că într-un festival care poartă numele unei mari artiste trebuie să existe competiție serioasă. Cei care vor ajunge în finală vor fi cei mai buni dintre cei buni. Bucuria noastră este că sunt foarte mulți copii. Iată că nu este adevărat că elevii nu mai iubesc cântecul popular. Vine o generație foarte bună. De aceea am adus un juriu pe măsură. Acesta va fi compus din profesori de la Liceul de Arte ”Constantin Brăiloiu” Târgu-Jiu, Școala Populară de Artă Târgu-Jiu și Liceul Teologic Târgu-Jiu, profesori care lucrează zilnic cu copiii și știu să-i înțeleagă. Vom mai avea în juriu reprezentanți ai Muzeului Județean Gorj și ai Casei de Cultură ”Constantin Brâncoveanu” Horezu, gazda festivalului. De asemenea, din juriu va face parte și un reprezentant al copiilor. Este vorba de Mara Vătavu, câștigătoarea ediției a II-a a festivalului. Președintele juriului va fi interpreta Nina Predescu”, a declarat Dorin Brozbă, realizatorul festivalului.

Sica Rusu Durlai și Nelu Ciocan, invitați speciali

Cum anul acesta se împlinesc și 40 de ani de la trecerea în eternitate a Filofteiei Lăcătușu, organizatorii au dorit ca evenimentul să fie mai mult decât un simplu spectacol folcloric. În acest sens, ca invitați speciali, la festival vor participa doi dintre colegii de scenă ai Filofteiei Lăcătușu, dar și membri ai familiei acesteia. ”Vom avea doi invitați de seamă: colegii de scenă ai Filofteiei Lăcătușu – Sica Rusu Durlai, cu o activitate de 30 de ani la ”Doina Gorjului” și naistul Nelu Ciocan. Ei vor depăna amintiri despre Filofteia în pauzele din timpul spectacolului. Vor depăna amintiri și frații dumneaiei. Pe scena festivalului vom aduce și unul dintre costumele de scenă ale Filofteiei Lăcătușu, donate de familia acesteia, care se află la Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtișoara. Încercăm să fie mai mult decât un simplu spectacol folcloric, să fie o bucurie de neuitat atât pentru copii ,cât și pentru noi, cei care organizăm festivalul. Mulțumiri sincere autorităților publice, respectiv primarului Nicolae Sărdărescu și domnului Constantin Iovan, directorul Casei de Cultură Horezu, locația în care se va întâmpla acest frumos eveniment”, a mai precizat Dorin Brozbă. Ediția a IV-a a Festivalului Național de Folclor al Copiilor ”Filofteia Lăcătușu” se va desfășura în data de 4 martie 2017, începând cu ora 12.00, la Casa de Cultură ”Constantin Brâncoveanu” din Horezu, Vâlcea. Probele concursului sunt: o doină (live), maxim două strofe; un cântec la alegere (cu negativ), maxim 3:40 minute. Pe scena festivalului vor mai urca, pe lângă concurenți, Nina Predescu, Nicoleta Lăcătușu, Maria Corlan Mischie, Emilia Drăgotoiu Nanu, Angelica Mirea, Sica Rusu Durlai, Nelu Ciocan, Elena Popescu Lăzăroiu, Neluțu Trandafir, Alina Darap, Ana Maria Nițu, Luiza Ciudin, Roxana Croitoru, Adnana Dinea, Cristina Ciortea, Mara Vătavu și Andrada Betej. Momente poetice va oferi Dorel Dobre Delagorj.

Roxana Lupu