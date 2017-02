Înscrierile la ”Școala Zero Waste”, aproape de final

Elevii din județul Gorj, care vor să participe la ediția din acest an a concursului de educație ecologică ”Școala Zero Waste” și să intre în cursa pentru marele premiu, reprezentat de o tablă interactivă, trebuie să se grăbească. Ultima zi în care se mai pot face înscrieri este vineri, 3 martie.

„Școala Zero Waste” este un concurs național de educație ecologică și colectare selectivă destinat tuturor școlilor din învățământul primar și gimnazial din România, concurs aflat deja la a patra ediție. Perioada de desfășurare a competiției este 13 martie – 12 mai 2017. Perioada rezervată înscrierilor se va încheia vineri, iar până acum s-au înscris 145 de școli din 34 de județe și din București. Cei mai implicați elevi vor putea câștiga participarea la „Zero Waste Summer Camp” – Tabără de Educție Ecologică organizată în luna august lângă Timișoara, dar și multe alte premii. În plus profesorii coordonatori ai primelor trei școli caștigătoare în Concursul „Școala Zero Waste” ediția 2017 vor primi câte o tabletă. Marele premiu al concursului este reprezentat de o tablă interactivă. Pe durata de desfășurare a concursului elevii înscriși și profesorul coordonator vor organiza acțiuni de colectare a deșeurilor reciclabile, activități și sesiuni de educație ecologică, proiecții de materiale educative, ateliere de reciclare creativă etc., atât pentru ei, cât mai ales pentru ceilalți elevi din școală și pentru comunitatea locală. Toate deșeurile reciclabile colectate vor fi valorificate de către fiecare școală în parte. Fiecare activitate realizată aduce un anumit număr de puncte, oferindu-se astfel șanse egale tuturor școlilor participante, indiferent dacă sunt de la oraș sau de la țară, dacă au sau nu mulți elevi, sau dacă numărul participanților este mare sau mic. Punctele acordate pentru cantitățile de reciclabile colectate de o școală au la bază notele de cântar trimise către organizatorii concursului după ridicarea reciclabilelor de către operator/colector, notă din care trebuie să reiasă clar numele școlii respective. Pe durata desfășurării concursului vor trebui realizate și trimise către organizatori fotografii reprezentând diferitele acțiuni întreprinse de elevi. Aceste fotografii și acțiuni vor fi promovate pe pagina de Facebook a concursului – https://www.facebook.com/scoalazerowaste/. Lista tuturor unităților de învățământ participante în concurs și clasamentul final vor fi publicate pe site-ul www.ecostuff.ro. Detalii suplimentare despre procedura de înscriere și desfășurarea concursului pot fi găsite pe site-ul organizatorului, EcoStuff Romania – www.EcoStuff.ro sau pe pagina de Facebook – https://www.facebook.com/scoalazerowaste. Prin participarea în Școala Zero Waste elevii și profesorii direct implicați își vor îmbogăți bagajul de cunoștințe privind protecția mediului și conceptul “zero waste – fără deșeuri”, își vor dezvolta o atitudine responsabilă față de mediu și vor pune bazele unui sistem de educare și pregătire a celorlalți elevi și cadre didactice pentru a acționa într-un mod sustenabil în școală și comunitate.

R.L.