Înscrierile la ”Tinerii dezbat”, aproape de final

Unitățile de învățământ din județul Gorj, care vor să participe anul acesta la cea de-a VIII-a ediție a competiției naționale de dezbateri academice ”Tinerii dezbat”, mai au doar câteva zile la dispoziție pentru a se înscrie. Perioada rezervată înscrierilor se va încheia pe 3 martie.

Înscrierea în competiție a unei echipe se face de către profesorul coordonator prin trimiterea Formularului-tip de înscriere, completat, semnat și ștampilat de directorul unității de învățământ, la inspectoratul școlar, până la data de 3 martie 2017. Fiecare unitate de învățământ are dreptul să înscrie în competiție echipe compuse din trei elevi la două secțiuni: începători și avansați. La secţiunea „începători” liceele pot participa doar cu echipe compuse din elevi care, până la data înscrierii în concurs, nu au mai participat la nicio competiţie de profil. Secţiunea „avansaţi” este deschisă celor cu experienţă competiţională anterioară, însă liceele se pot înscrie doar dacă au echipe și la prima secțiune. Până la data de 7 martie 2017, inspectorul școlar pentru proiecte educaționale centralizează datele și transmite Ministerului Educației Naționale, pe adresa tinerii.dezbat@edu.gov.ro sau marina.stoian@edu.gov.ro, situația înscrierilor la cele două secțiuni ale competiției. La aceeași dată, MEN va comunica inspectoratelor școlare temele de dezbateri (moțiunile) pentru ediția din acest an. În perioada 10 – 31 martie vor fi organizate seminarii de formare a profesorilor coordonatori care nu au participat la activități de formare în cadrul concursului ”Tinerii dezbat” (2010 – 2016), urmând ca etapa județeană să se desfășoare în luna mai. Etapa națională a competiției se va desfășura în perioada 10 – 15 iulie 2017, la Piatra Neamț. Concursul ”Tinerii dezbat” a debutat în 2010, ca un parteneriat public-privat de succes în promovarea dezbaterilor academice în mediul școlar, într-un format acreditat la nivel internațional. Schimbările substanțiale și lecțiile învățate de-a lungul anilor au dus la transformarea competiției, începând cu acest an școlar, la olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică. Regulamentul Olimpiadei Naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică ”Tinerii dezbat” este disponibil pe site-ul MEN, la adresa https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri. Tot aici se află și Setul al II-lea din Ghidul profesorului pentru disciplina opțională „Dezbatere, oratorie și retorică” – materialul resursă util pentru pregătirea echipelor înscrise în competiție.

R.L.