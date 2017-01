IPJ Gorj: “În 2016 s-a înregistrat cel mai mic nivel al infracţionalităţii din ultimii patru ani”

Bilanțul realizat de reprezentanții Inspectoratului de Poliție arată că, în 2016, în județul Gorj s-a înregistrat cel mai mic nivel al infracţionalităţii din ultimii patru ani, fiind înregistrată o scădere la toate genurile de infracţiuni judiciare. “Implicarea poliţiştilor s-a concretizat prin faptul că, în anul 2016, criminalitatea stradală a fost cea mai scăzută din ultimii patru ani. Activităţile cu caracter preventiv desfăşurate pentru prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului au condus la scăderea numărului furturilor stradale sesizate, faţă de anul 2015, cu 18,05% şi la o scădere de 21,43% a infracţiunilor de tâlhărie. S-a înregistrat cea mai mică valoare a infracţiunilor sesizate din ultimii patru ani, în scădere faţă de 2015 cu 14,86%, sub media valorilor înregistrate în ultimii patru ani. În anul 2016 s-au înregistrat cu 6,41% mai puţine infracţiuni contra persoanei sesizate faţă de 2015. Ponderea însemnată dintre acestea o reprezintă infracţionalitatea de mică violenţă, cele mai multe dintre aceste fapte producându-se pe fondul consumului de alcool. Toate faptele de mare violenţă înregistrate în anul 2016 au fost rezolvate prin identificarea autorilor”, se precizează în bilanțul IPJ Gorj.

Vești bune au și agenții de la Rutieră, care anunță că, în anul 2016, s-a înregistrat cel mai mic număr al persoanelor decedate din accidente grave de circulaţie din ultimii patru ani. “În ceea ce priveşte siguranţa participanţilor la trafic, în anul 2016 s-au produs cu 9 % mai puţine accidente grave faţă de perioada similară 2015, principalele cauze de producere a accidentelor au fost traversarea neregulamentară a pietonilor, viteza neadaptată la condiţiile de drum şi abaterile comise de biciclişti. De asemenea, în anul 2016 s-a înregistrat cel mai mic număr al persoanelor decedate din accidente grave de circulaţie din ultimii patru ani”, a precizat Andrei Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

125 de accidente grave

În 2016 s-au produs 125 de accidente grave, cu 13 mai puține decât în 2015, acestea fiind soldate cu 29 de persoane decedate, cu două mai puțin decât în 2015. Printre accidentele grave se numără și cel înregistrat în septembrie, la Bâlteni, când fiica unui polițist a lovit mortal cu autoturismul un bătrân. Pensionarul în vârstă de 83 de ani, din localitate, și-a pierdut viața, după ce a încercat să îndepărteze bovinele aflate pe marginea drumului. Acesta se întorcea de la câmp cu animalele și a murit pe loc, după ce a fost lovit de un autoturism condus de tânăra de 20 de ani, din comuna Turburea, care este interpretă de muzică populară și fiica unui agent la Poliția Orașului Filiași. Autoturismul condus de aceasta s-a oprit ulterior cu mașina într-un cap de pod. Același bilanț arată că numărul celor răniți grav în accidente a scăzut în 2016, 116 persoane ajungând la spital, cu 11 mai puține decât în 2015. Nicolae Guță, fiul celui considerat “regele manelelor”, se numără printre cei răniți în accidente rutiere, în 2016. În luna septembrie, acesta a ajuns la Secția “Anestezie Terapie Intensivă” a Unității de Primiri Urgențe din Târgu-Jiu, după ce a fost implicat într-un accident rutier, pe raza comunei Drăguțești.

63 de persoane arestate la domiciliu, 271 puse sub control judiciar în 2016

În ceea ce privește combaterea evaziunii fiscale, acţiunile iniţiate au condus la recuperarea unor prejudicii în valoare de 8.160.000 de lei, în creștere cu 26,92% față de 2015. Numărul persoanelor faţă de care au fost dispuse măsuri preventive a crescut cu 48,71%, în anul 2016. 63 de persoane arestate la domiciliu, iar 271 au fost puse sub control judiciar în 2016. “Siguranţa în unităţile de învăţământ, prevenirea victimizării minorilor, a delincvenţei juvenile şi siguranţa celor care le frecventează, reprezintă preocupări primordiale ale polițiștilor în fiecare an şcolar. Acţiunile desfăşurate au cunoscut o abordare diferită, poliţiştii implicându-se în activităţile curente, preventive în rândul elevilor și au condus la o scădere a infracționalității cu 16%”, se mai precizează în bilanț.

De asemenea, în anul 2016, polițiștii au acţionat pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori și a transportului ilegal de material lemnos, fiind aplicate sancțiuni în cuantum de peste 2.300.000 de lei. Totodată a fost confiscată cantitatea de 3.188 de metri cubi de material lemnos.

Loredana Fîciu