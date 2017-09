Jandarmii, alături de elevii gorjeni din prima zi de școală

Jandarmii gorjeni au fost prezenți, luni, în școlile din Gorj, pentru a marca debutul noului an școlar. Oamenii legii au prezentat mesajul Inspectorului General al Jandarmeriei Române, care se adresează atât elevilor, cât și profesorilor și părinților: ,,Dragi elevi, anii de școală sunt, poate, cea mai frumoasă perioadă a existenței noastre, acea perioadă în care ne facem prieteni – uneori pentru toată viața, ne lărgim orizontul cunoașterii, dobândim noi deprinderi și învățăm să descoperim lumea din jurul nostru, așa cum este ea, cu bune și cu rele.

Dascălii vă vor sădi în suflet iubirea, speranța, corectitudinea, responsabilitatea, dragostea de adevăr și dreptate. Pentru toate acestea le veți mulțumi! La fel și noi, cei care lucrăm în jandarmerie și care suntem printre beneficiarii principali ai efortului corpului profesoral de a oferi o educație autentică, bazată pe toleranță, respect și responsabilitate.

Totodată, și noi cadrele Jandarmeriei Române, suntem, la rândul nostru părinți și, tocmai de aceea, vă rugăm să ne fiți alături și să ne sprijiniți în realizarea unui adevărat parteneriat de securitate, din care vom avea de câștigat cu toții. Veniți de fiecare dată cu încredere la noi, semnalați-ne și împărtășiți-ne tot ceea ce vi se pare contrar legii. Avem obligația legală, dar și morală, să intervenim și să corectăm aspectele care nu au ce căuta într-o societate normală. Vom fi în permanență în apropierea școlilor pentru a preveni și descuraja orice eveniment ce poate tulbura liniștea copiilor.

Stimați profesori și părinți, instituția Jandarmeriei Române dorește să contribuie la extraordinara dumneavoastră menire educativ-formativă și, împreună, să creștem oameni demni, respectuoși și capabili să ia hotărâri responsabile într-o societate din ce în ce mai complexă”.

Potrivit reprezentanților IJJ Gorj, pe parcursul întregului an şcolar, jandarmii vor participa la menţinerea ordinii şi liniştii publice în zona instituţiilor de învăţământ.

”Jandarmeria Gorjeană își dorește ca noul an școlar 2017-2018 să însemne pentru cadrele didactice și părinți, satisfacții, împliniri și multe bucurii și transmite tuturor elevilor mult succes, sănătate și spor la învățătură!”, se precizează într-un comunicat de presă al IJJ Gorj.