La expoziţia micilor artişti

Arta nu este altceva decât o formă a conştiinţei sociale, care oglindeşte realitatea în imagini artistice, este o ştiinţă specială, care are o mare forţă de cunoaştere şi de transformare a vieţii sociale.

Vineri, 6 mai 2017, o astfel de transformare a avut loc într-un cabinet de avocatură târgujian, care, miraculos, pentru o zi, a devenit furnizor de cultură şi artă, aici desfăşurându-se vernisajul unei expoziţii de pictură şi design. În spaţiul pus la dispoziţie de un grup de tineri avocaţi, iubitori de frumos, au putut fi admirate uimitoare creaţii ale unor mici şi talenaţi artişti.

Cea care a făcut posibilă depistarea, provocarea şi promovarea talentului gingaşilor copii, cea care a fost inima şi sufletul acestei expoziţii este Adriana –Lidia Vasile, cadru didactic al Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu, un OM hărăzit de Dumnezeu cu talent şi suflet mare. Modestă, înţelegătoare şi bine plăcută, se dăruieşte în totalitate copiilor, pe care îi are în grijă, iar aceştia, la rându-le, o iubesc şi participă cu mare plăcere şi interes la activităţile sale.

Acest eveniment deosebit, expoziţia, a adus laolaltă, spre bucurie şi împlinire, adulţi şi copii. Adulţii au uitat pentru un timp urâtul cotidian, umplându-şi sufletul de frumos, iar copiii strânşi, ca un bucheţel de flori, în jurul profesoarei lor, şi-au trăit din plin succesul. A fost un regal, o sărbătoare a copilăriei, a inocenţei şi a talentului. Ei, copiii, s-au simţit cel mai bine, s-au simţit importanţi şi mândri. Fără emoţii, firesc, fiecare îşi căuta lucrarea ca s-o prezinte tuturor şi s-o facă cunoscută.

Pe protagonista acestui eveniment deosebit am cunoscut-o cu ani în urmă. Mai întâi am cunoscut-o ca pe o poveste, povestea unei fetiţe de la munte, îndrăgostită, sau, mai bine spus, împătimită de desen şi pictură, pe care părinţii, la insistenţele celei mai iubite mătuşi, s-au văzut nevoiţi s-o trimită la oraş, pentru a se şcoli şi a-şi perfecţiona talentul.

Mai târziu am descoperit-o întâmplător, pe fetiţa devenită important pictor iconograf. Are un cult pentru icoană, dovada credinţei şi sufletului ei blând şi bun. Venerează icoana de vatră despre care, dacă e provocată, poate spune multe poveşti interesante, care amintesc de trecut şi de identitatea românilor.

Cunoscându-i râvna şi perseverenţa, i-am prevăzut un drum ascendent şi nu m-am înşelat. S-a specializat în sculptură şi design şi-a obţinut nota 10 (zece ) la examenul de licenţă.

Adriana –Lidia Vasile este o tânără care merită să fie cunoscută, care este un model nu numai pentru elevii ei, ci şi pentru orice tânăr de astăzi, pentru că, deşi a trecut pin multiple greutăţi, n-a încetat o clipă să-şi urmeze idealul. Sunt convinsă că nu se va opri aici, căci aripile ei sunt tot mai mari şi tot mai viguroase.

La mai mare şi la mai mult, draga mea ADRIANA!

Maria Făgaş