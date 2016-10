Liceenii, îndemnați să spună cum îi afectează corupția

Ministerul Justiției a lansat prima ediție a concursului „Niciodată prea tânăr pentru a te implica!”, concurs ce se adresează liceenilor și a cărei temă este „Cum ne afectează corupția în viața de zi cu zi?”.

„Niciodată prea tânăr pentru a te implica!” este concurs anual de eseuri, creație literară, producții audio-video sau proiecte, organizat în cadrul proiectului „Educație juridică non-formală”. Concursul din acest an este organizat în parteneriat cu U.S. Embassy Bucharest și este adresat elevilor din clasa a XI-a. Scopul competiției este de a aduce în atenția tinerilor tema luptei împotriva corupției și de a îi încuraja să se implice în viața cetății. Concursul constă în elaborarea unui eseu de maximum 4 pagini, redactat în limba română, sau a unei producții audio-video, cu durata de maxim 10 minute. Acestea vor avea ca temă „Cum ne afectează corupția în viața de zi cu zi?” – 3 exemple de probleme și 3 soluții la acestea, o soluție pentru fiecare problemă identificată. Contribuțiile liceenilor sunt așteptate, în orice format (scris, audio, video, social media) la adresa educatiejuridica@just.ro sau prin poștă, Ministerul Justiției, str. Apolodor nr. 17, sector 5, până la data de 20 noiembrie. Câștigătorul va fi anunțat în data de 9 decembrie 2016, cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție. Concurenții vor fi jurizați în funcție de următoarele criterii: originalitatea contribuției, respectarea temei, relevanța problemelor și soluțiilor identificate, exprimare gramaticală corectă (gramatică, ortografie și punctuație), calitatea estetică a producțiilor audio – video și limbaj decent. Premiul constă într-un e-book reader oferit de către Ambasada Statelor Unite ale Americii în România. De asemenea, câștigătorul va avea ocazia să viziteze atât Ministerul Justiției, cât și Ambasada SUA, ocazii cu care câștigătorul se va întâlni cu ministrul Justiției, Raluca Alexandra Prună și cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Hans Klemm. Contribuția câștigătoare va fi publicată pe paginile de internet ale Ministerului Justiției și a Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România. Proiectul „Educație juridică non-formală” a fost lansat în primăvara acestui an și își propune să ofere tinerilor acces la informații referitor la responsabilitatea civică, drepturile și obligațiile care le revin, statul de drept și democrație, valorile constituționale, într-o manieră adaptată provocărilor și preocupărilor specifice vârstei elevilor cum ar fi interacțiunea în mediul virtual.

R.L.